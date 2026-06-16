Numéricco estrena su nueva sede en uno de los edificios más emblemáticos de Zaragoza

La mayoría de las personas que entran en el Hotel INNSiDE Zaragoza suelen buscar una habitación para pasar la noche, otras simplemente quieren usar alguna de sus salas para hacer una reunión o disfrutar de una tarde tranquila en su terraza.

Sin embargo, pocos imaginan que en el interior de este lugar emblemático de la ciudad ahora también pueden encontrar la boutique especializada en branding, tecnología y negocio de Numéricco.

Una nueva sede donde lo más llamativo no es precisamente la localización, sino el diseño.

Uno de los espacios de reunión en las oficinas de Numéricco. Numéricco.

Lejos de crear unas oficinas al uso, con largos pasillos y despachos cerrados, Numéricco ha apostado por diseñar una Brand & Digital Boutique que fomente el encuentro entre profesionales y favorezca la colaboración dentro de la organización.

Para ello ha creado un espacio que se articula alrededor de una gran zona abierta y que actúa como punto de encuentro para el equipo.

Un entorno pensado para reunir a las personas, generar conversaciones entre los profesionales del sector, compartir ideas o presentar proyectos.

Mientras otras empresas se decantan por asentarse en parques empresariales o edificios corporativos, en Numéricco "buscábamos algo más que una oficina", explica el CEO y cofundador de la empresa, Daniel Puértolas. "Queríamos un lugar conectado con Zaragoza, con movimiento, con personas y con experiencias que suceden constantemente".

Una sede que transmite diseño y funcionalidad

Las nuevas oficinas también cuentan con salas de reuniones y cabinas individuales. Estas últimas han sido ideadas para quienes necesitan privacidad para, por ejemplo, realizar llamadas o un espacio donde poder concentrarse sin distracciones.

Así, la nueva sede de Numéricco se ha diseñado pensando tanto en la funcionalidad y la atención al detalle como en reflejar la importancia de marca.

Cabinas insonorizadas en la nueva sede de Numéricco. Numéricco.

Un ejemplo muy claro son los nombres de las salas de reuniones, que cuentan parte de la historia de la empresa.

Icon, Loop y Stack no son nombres elegidos al azar, cada uno representa una de las disciplinas sobre las que la Brand & Digital Boutique de Numéricco construye el trabajo: branding, negocio y tecnología.