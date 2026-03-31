Fuendetodos conmemora el 280 aniversario del nacimiento de Francisco de Goya con una amplia programación cultural

Los actos de conmemoración del 280 aniversario del nacimiento de Francisco de Goya. Cedida.

Fuendetodos ha celebrado el 280 aniversario del nacimiento de su vecino más ilustre, Francisco de Goya. Este lunes se ha vivido una jornada cargada de actos institucionales, culturales y con una destacada participación vecinal y de visitantes.

El alcalde del municipio, Enrique Salueña, encabezó los actos organizados por el equipo de gobierno, agradeciendo la gran afluencia de público que se dio cita en esta fecha tan señalada.

Entre los asistentes destacó la presencia del grupo infantil CMTL Gamusinos, cuyos integrantes disfrutaron especialmente de la representación teatral del ilustre pintor, llevada a cabo por Augusto Emperador (Bvocal).

El grupo infantil CMTL Gamusinos durante las actividades. Cedida.

Durante su intervención, el alcalde puso en valor la programación desarrollada en el marco de la Fiesta Goyesca, subrayando la variedad de actividades culturales organizadas. Asimismo, reconoció la importancia de recordar las efemérides más relevantes de la vida y obra de Goya, figura clave en la historia del arte universal.

Por su parte, el concejal de Cultura, Juan García V., destacó el valor excepcional del legado artístico de Goya, haciendo especial mención a la escultura adquirida el pasado año, obra de los reconocidos artistas Antonio López y Andrés García. Asimismo, resaltó el compromiso del municipio con la conservación y difusión del patrimonio cultural vinculado al pintor.

La jornada también incluyó una emotiva ofrenda floral a cargo de las mujeres goyescas de Fuendetodos, así como diversas escenas de danza española ambientadas con música de la época, que contribuyeron a recrear el contexto histórico y cultural del artista.

Con estas actividades se dio por finalizada una jornada festiva que volvió a poner en valor las raíces y la identidad del municipio.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Fuendetodos han querido manifestar de forma clara y contundente su malestar ante la falta de implicación de otras instituciones en una fecha de tan extraordinaria relevancia como el 280 aniversario del nacimiento de Goya.

Resulta especialmente llamativo que haya sido únicamente el Ayuntamiento quien ha asumido la responsabilidad de conmemorar esta efeméride, sin el respaldo institucional esperado.

En este sentido, se critica abiertamente que entidades como el Consorcio de Goya Fuendetodos y la Diputación Provincial de Zaragoza no hayan estado a la altura de la importancia del evento.

La no apertura de la Casa Natal de Goya en un día clave para visitantes y turistas supone una grave falta de sensibilidad cultural y una oportunidad perdida para la promoción del patrimonio.

Asimismo, se lamenta profundamente que tampoco se haya llevado a cabo la inauguración oficial de la nueva exposición que alberga actualmente la sala Zuloaga, privando a esta colección del reconocimiento y la visibilidad que merece en una jornada de máxima proyección.

Desde el consistorio se considera inaceptable que, en una fecha de esta magnitud, no se haya reforzado ni dignificado la oferta cultural vinculada a Goya.

Por ello, se exige a las instituciones competentes un mayor compromiso, coordinación y responsabilidad para garantizar que efemérides de esta relevancia reciban el reconocimiento institucional que corresponde y estén a la altura del legado universal del artista.