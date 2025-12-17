Zaragoza lanza una nueva edición del Cheque Familia con ayudas de hasta 1.000 euros para niños de 0 a 3 años

El Ayuntamiento de Zaragoza abre este miércoles una nueva convocatoria del programa Cheque Familia. Una iniciativa consolidada como uno de los apoyos más demandados por las familias con niños de entre cero y tres años matriculados en guarderías privadas de la ciudad.

Con este plan, que cumple su cuarta edición consecutiva, el consistorio busca reforzar las políticas de conciliación y aliviar la carga económica que suponen los primeros años de escolarización infantil.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha destacado la importancia de mantener el Cheque Familia "como un instrumento eficaz de apoyo a los hogares zaragozanos". Las ayudas oscilarán entre 700 y 1.000 euros por niño, según la renta familiar, y podrán tramitarse desde hoy, 17 de diciembre, hasta el 17 de febrero.

Chueca ha recalcado que el Ayuntamiento "quiere ponérselo fácil a los padres y madres, porque su tiempo es valioso y es prioritario evitar demoras en la tramitación, garantizando que los pagos lleguen con rapidez". Asimismo, ha avanzado que el consistorio incorporará inteligencia artificial para agilizar las resoluciones y mejorar la eficiencia administrativa.

Una de las principales novedades de esta convocatoria es la simplificación del proceso administrativo, que permitirá reducir los trámites y evitar errores. De esta forma, el Ayuntamiento asumirá directamente la consulta de la mayor parte de los datos personales, fiscales y de empadronamiento requeridos para la concesión de las ayudas. Los solicitantes únicamente deberán autorizar que se realicen esas comprobaciones mediante un formulario digital.

Niños de un aula de una guardería privada. Ayuntamiento de Zaragoza

Gracias a este cambio, ya no será necesario aportar documentación que ya está en poder de la administración, lo que supone un avance significativo en la modernización y digitalización del procedimiento. Todo el proceso se realizará de manera telemática, a través de la sede electrónica municipal, sin necesidad de imprimir ni firmar documentos en papel.

Podrán beneficiarse del programa las familias con hijos nacidos en 2022, 2023 o 2024 que estén matriculados en centros privados de educación infantil de Zaragoza. Para formalizar correctamente la solicitud, deberán acompañarla con los siguientes documentos:

Certificado del centro infantil , con los importes abonados, emitido por la guardería.

Certificado de titularidad bancaria de la cuenta en la que se realizará el ingreso.

Autorización firmada para que el Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas pueda consultar los datos de padrón, renta, DNI y situación ante la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

El Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas será, como en ediciones anteriores, el organismo responsable de gestionar las solicitudes, verificar los requisitos y tramitar los pagos. La intención del Ayuntamiento es acortar considerablemente los tiempos de resolución y de abono, evitando los retrasos que se producían en convocatorias previas y mejorando la atención a las familias solicitantes.

El Cheque Familia nació en 2022 como un proyecto piloto destinado a aquellas familias que no podían acceder a una plaza en las Escuelas Infantiles Municipales. Su buena acogida impulsó su continuidad y expansión. En la última edición, 2.260 familias presentaron su solicitud, de las cuales 1.401 cumplieron los requisitos establecidos y recibieron la ayuda. El presupuesto destinado entonces alcanzó 1,3 millones de euros, financiados con fondos municipales.

Con la nueva convocatoria, el Ayuntamiento habrá invertido más de cuatro millones de euros en el programa desde su creación, beneficiando a cerca de 4.000 familias zaragozanas. Para Natalia Chueca, esta medida representa “una apuesta firme por la conciliación y por el bienestar de la infancia”.

En este sentido, la alcaldesa ha subrayado que “cada familia que recibe este apoyo gana estabilidad y tranquilidad”, y ha añadido que el consistorio quiere seguir fortaleciendo las políticas sociales destinadas a quienes sostienen la ciudad con su trabajo y esfuerzo diario.

Así pues, el Cheque Familia se consolida así como una de las principales líneas de actuación del Ayuntamiento de Zaragoza en materia de apoyo a las familias. Esta cuarta edición refuerza el compromiso del consistorio con una administración más cercana, ágil y digital, que pone la tecnología al servicio del bienestar ciudadano.

En palabras de Chueca: “Zaragoza quiere seguir siendo una ciudad que cuida a quienes la construyen día a día, garantizando que ninguna familia quede atrás en el acceso a la educación temprana”.