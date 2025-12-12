El río que vuelve a la ciudad: Zaragoza transforma el Huerva en el eje verde de su nuevo modelo urbano

Con una inversión superior a 31,9 millones de euros, el Río Huerva y sus alrededores tendrán una nueva imagen en 2026.

Durante décadas, el río Huerva ha sido una herida abierta en el paisaje zaragozano: un cauce degradado, tratado más como vertedero que como recurso natural. Ahora, esa "cicatriz urbana" está a punto de convertirse en el nuevo pulmón de la ciudad gracias al Proyecto de Regeneración del Río Huerva.

Una ambiciosa intervención impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y la Fundación Biodiversidad del MITECO.

El proyecto se describe como "la mayor operación europea de integración de una ribera fluvial desde una perspectiva multidisciplinar". De hecho, la mejora aspira no solo a restaurar el ecosistema, sino también a redefinir la relación de los zaragozanos con su entorno natural.

El plan de acción se lleva a cabo en dos fases para minimizar el impacto y maximizar los resultados. Para ello, cuenta con una inversión superior a 31,9 millones de euros, financiada parcialmente con fondos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

La primera fase, denominada "Preparación del Terreno", concluyó en el verano de 2025 tras una inversión de 8,85 millones. Entre las labores realizadas se hizo una limpieza y desbroce de la zona, además de construir un tanque de tormentas anticontaminación, destinado a mejorar la calidad del agua y evitar vertidos directos al cauce.

En definitiva, esta primera fase se ha centrado en actuaciones base y cimentado para lo que se está llevando a cabo en la segunda fase.

Actualmente se está desarrollando la segunda fase, "El Renacimiento Urbano", que concluirá a finales de 2026 con un presupuesto de más de 23 millones de euros. Durante esta etapa se transformará radicalmente el entorno mediante la instalación de mobiliario urbano, nuevo alumbrado, la estabilización de taludes y una amplia reforestación con 190.000 ejemplares entre árboles y arbustos autóctonos.

Ocho nuevos parques

Esta actuación busca transformar 2,5 kilómetros de cauce y 80.000 m² de espacio público, creando un corredor verde continuo articulado en ocho parques fluviales. Cinco de ellos serán de nueva creación y los otros tres son zonas que ya existen pero que se van a mejorar.

Entre las nuevas áreas destacan el Parque Sopesens, ubicado sobre el tanque de tormentas y dotado de una gran zona infantil, es el punto de partida de este "viaje verde"; el Parque Bruno Solano, con una zona de juegos infantiles de 600 m² que cuenta con perímetro de seguridad; y el Parque Emperador, diseñado como un espacio circular para eventos al aire libre.

Así será el nuevo Parque del Emperador. Ayuntamiento de Zaragoza

También se rehabilitará el Parque Goya para devolverle su esplendor con senderos, espacios de descanso y una nuevas escaleras que garantizarán el acceso al lugar. Asimismo, se creará el parque Catalina Salazar dedicado a los más pequeños y su objetivo es potenciar la ribera del Huerva como un lugar de recreo.

Además, se van a revitalizar tres zonas hasta ahora "más dejadas" que buscan mejorar la accesibilidad, seguridad y funcionalidad.

Parque Lineal del Huerva: la remodelación de este parque de más de 36.000 m² se centra en mejorar la conexión entre sus senderos y en crear nuevos accesos.

Ribera del Parque Bruil: este espacio mantendrá su esencia, y la remodelación se centra en su ribera para hacerla más accesible y conectar la gran superficie de césped, árboles y pistas deportivas con el río que lo atraviesa.

Parque de Villafeliche: con más de 8.000 m² de superficie, este parque mantendrá sus espacios esenciales como el quiosco con la terraza, la zona de juegos infantiles y las pistas de petanca. Sin embargo, la vegetación seguirá siendo el corazón de la zona.

Reforma de ocho calles

El plan de regeneración también alcanza el tejido urbano próximo con la reforma de ocho calles, priorizando los desplazamientos peatonales sobre el tráfico privado.

Vías como Manuel Lasala o Río Huerva adoptarán un modelo de "plataforma única", eliminando barreras arquitectónicas y ampliando aceras que llegarán hasta 11 metros de anchura.

Nueva pasarela peatonal para cruzar sobre el Río Huerva. Ayuntamiento de Zaragoza

En otras, como Martín Ruizanglada y Marina Española, se han suprimido plazas de estacionamiento para duplicar el espacio peatonal e incorporar arbolado.

Estas actuaciones consolidan el objetivo municipal de una "ciudad del bienestar", donde el espacio público se conciba como una infraestructura para la salud y la sostenibilidad.

Recuperación ecológica

Desde la perspectiva ambiental, el proyecto aborda problemas arrastrados durante décadas. Se eliminan especies invasoras como el ailanto, sustituyéndolas por vegetación de ribera autóctona, como sauces y álamos.

Además, se retiran elementos de hormigón para permitir que el río recupere su morfología natural, lo que mejora la capacidad de filtración del terreno y reduce riesgos de inundación.

Segunda fase del proyecto tramo 1. Ayuntamiento de Zaragoza

La fauna local también se verá beneficiada con la instalación de refugios, cajas nido y hoteles de insectos, que convertirán al Huerva en un auténtico corredor ecológico urbano.

El Proyecto de Regeneración del Huerva sitúa a Zaragoza en la línea de grandes ejemplos europeos de recuperación fluvial, como Madrid Río o la ría de Bilbao. A la dimensión ambiental se suma un retorno social y económico: la actuación se integra en la estrategia municipal de descarbonización para 2030, dentro de una región que aspira a atraer inversiones tecnológicas por 40.000 millones de euros.

Segunda fase de las obras en el Río Huerva tramo 2. Ayuntamiento de Zaragoza

El proyecto cuenta con el respaldo de la Fundación Biodiversidad del MITECO, en el marco de las ayudas europeas para la restauración de ecosistemas fluviales y la reducción del riesgo de inundaciones en entornos urbanos, financiadas por la Unión Europea – NextGenerationEU.

Cuando las obras finalicen en 2026, Zaragoza habrá dado la espalda definitivamente a la visión industrial y degradada de su río. El Huerva pasará de ser una barrera insalubre a convertirse en la arteria verde que oxigene el futuro de la capital aragonesa.