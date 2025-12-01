Alcañiz acogerá la XXVIII edición de Autoclassic 2025 del 12 al 14 de diciembre en el Recinto Ferial

El 60 aniversario del Circuito de Guadalope centrará gran parte de las actividades paralelas de esta cita y el coleccionista alcañizano, Ángel Martínez, será homenajeado.

La ciudad de Alcañiz acogerá del 12 al 14 de diciembre la XXVIII edición de la Feria del Vehículo Clásico, conocida como AutoClassic. En esta ocasión, la cita modifica su calendario habitual para responder a las demandas de los expositores y reforzar el carácter comercial del certamen.

A pesar del cambio, AutoClassic Alcañiz mantiene su condición de última gran cita del año para los aficionados al motor clásico en España.

El recinto ferial del municipio turolense volverá a llenarse con cerca de un centenar de expositores. Los visitantes podrán encontrar empresas especializadas en la restauración y compraventa de vehículos clásicos, como Imporauto, AFVans, Auto Storica, RetroSport, Amazon Sport, Llave Car, Clásicos Rioja o Motos de Colección Iván Cirre, entre otras. También estarán presentes profesionales del sector del automovilismo, que ofrecerán un amplio catálogo a coleccionistas y entusiastas.

Alcañiz, tierra de motor, volverá a contar con la participación de clubes y asociaciones que trabajan por preservar el patrimonio histórico de la automoción. Durante los tres días de feria estarán presentes la Federación Interclubes de Vehículos Clásicos de Aragón (Fiveca), el Bajo Aragón Club de Vehículos Antiguos y el Real Automóvil Club Circuito de Guadalope (RACCG), entre otros.

Protagonistas y homenajes

El Real Automóvil Club Circuito de Guadalope tendrá un papel destacado este año con motivo del 60 aniversario del Circuito de Guadalope, uno de los trazados urbanos más emblemáticos del país. Durante más de tres décadas, esta pista convirtió a Alcañiz en un referente nacional e internacional del motor con la celebración del Premio Ciudad de Alcañiz.

El club organizará varias actividades conmemorativas, entre ellas exposiciones y charlas-coloquio. Una de ellas contará con la participación del piloto asturiano Luis Villamil, quien compartirá su experiencia y recuerdos sobre el mítico circuito alcañizano.

Además, el coleccionista local Ángel Martínez recibirá un homenaje por su aportación a la historia de la automoción y por su apoyo constante a AutoClassic desde sus inicios. Su extensa colección de automóviles, motocicletas y tractores refleja décadas de pasión por el motor.

Cartel AutoClassic Alcañiz 2025. Ayuntamiento de Alcañiz

Actividades paralelas

El programa de esta edición incluye la reapertura del parking del recinto ferial, destinado a los aficionados que acudan con su vehículo clásico. También se celebrará una nueva edición del Concurso de Restauración de Motocicletas, que cada año gana más participantes, y el espacio 'Car Garage', dedicado a la compraventa entre particulares de automóviles y motocicletas clásicas.

Asimismo, el área 'Arte y Motor' acogerá la obra plástica de los artistas Jorge Brichette y José María Villafuerte.

AutoClassic Alcañiz es una iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Alcañiz y organizada, por tercer año consecutivo, por la empresa Expo Motor Events.

Horarios y acceso

AutoClassic abrirá sus puertas el viernes 12 de diciembre de 15:00 a 20:00 horas; el sábado 13, de 10:00 a 20:00; y el domingo 14, de 10:00 a 15:00.

La entrada general tiene un precio de 10 euros por día. Los niños de hasta 12 años podrán acceder de forma gratuita.

La información actualizada del evento puede consultarse en la web oficial: www.autoclassicalcaniz.com.