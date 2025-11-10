María Peñate, fundación COTEC: "El modelo de gestión del IAF puede funcionar como referencia para otras CCAA"

La Fundación COTEC ha participado en el desarrollo del nuevo modelo de gestión empresarial impulsado por el Instituto Aragonés de Fomento (IAF), una hoja de ruta diseñada para fortalecer la competitividad, la resiliencia y la sostenibilidad de las pymes.

Este modelo, que "puede funcionar como referencia para otras comunidades autónomas", será presentado oficialmente el próximo 13 de noviembre en Aragón Business Summit 2025. María Peñate, responsable de Proyectos y Gestión del Conocimiento de COTEC, analiza el potencial de esta herramienta nacida en Aragón, llamada a convertirse en un referente a nivel nacional.

Pregunta.- ¿Qué papel ha desempeñado COTEC en el desarrollo del nuevo modelo de gestión del IAF?

Respuesta.- La Fundación Cotec ha aportado su expertise y conocimiento en el análisis y caracterización de la innovación empresarial para este marco de referencia integral. El modelo resultante está alineado con la misión de Cotec de promover la innovación como motor de desarrollo económico y social, y pone el foco en elementos clave, como la gestión del conocimiento y la cultura de la innovación.

P.- Desde su experiencia, ¿qué elementos del modelo de gestión del IAF cree que pueden servir de referencia o inspiración para otras comunidades autónomas?

R.- De manera general, se trata de un modelo que claramente puede funcionar como referencia para otros casos y CC.AA., pues tiene un carácter holístico, capaz de ofrecer una visión completa de la organización de manera coherente, adaptándose a la cultura empresarial de cualquier región.

P.- ¿Cómo encaja este proyecto con la misión de COTEC de promover la innovación como motor de desarrollo económico y social?

R.- El proyecto se ha ajustado a las motivaciones que tenemos en Cotec, al considerar la innovación como una dimensión clave de gestión, no solo en un apéndice o un área aislada. En este sentido, la Dimensión del modelo dedicada a la Transformación e Innovación garantiza que la innovación sea un motor estratégico fundamental para la empresa.

Además, para Cotec, la sostenibilidad y la circularidad son pilares fundamentales de las transformaciones que abordamos, y, en este sentido, el modelo ha perseguido construir organizaciones competitivas y sostenibles, capaces de anticipar tendencias y de adaptarse a escenarios diversos.

Para COTEC, la sostenibilidad y la circularidad son pilares fundamentales María Peñate, Fundación COTEC

P.- Una de las grandes fortalezas de COTEC es su trabajo en la gestión del conocimiento. ¿De qué forma se ha incorporado esa visión al modelo del IAF?

R.- En Cotec, abordamos la gestión del conocimiento principalmente a través de la elaboración y difusión de informes, grupos de trabajo, estudios e indicadores sobre la innovación y las grandes transformaciones relacionadas con los intangibles, la circularidad y la digitalización. Buscamos con ello promover la comprensión de los factores que impulsan el desarrollo económico y social.

El enfoque de Cotec sobre la gestión del conocimiento en el modelo del IAF lo podemos encontrar, por un lado, al promover la cultura de aprendizaje y la toma de decisiones informada, a través del análisis de datos clave y herramientas de Business Intelligence (BI), aspectos esenciales para la toma de decisiones.

Y, por otro lado, se tiene en cuenta la gestión estratégica del conocimiento generado, como he mencionado anteriormente, y las mejores habilidades para dicha gestión.

P.- El modelo del IAF se apoya en cuatro dimensiones: Estrategia y Gobernanza, Operaciones y Cliente, Recursos y Talento y Transformación e Innovación. ¿Qué aporta este enfoque integral frente a los modelos de gestión tradicionales?

R.- En el desarrollo de este modelo, hemos observado que este enfoque aporta agilidad y adaptabilidad, considerando al conjunto de las dimensiones como una red interconectada.

La gestión óptima crea valor a largo plazo y tiene que estar en concordancia con las cuestiones estructurales y coyunturales María Peñate, Fundación COTEC

Esta adaptabilidad también se traduce en que no se trata de un modelo rígido sino atemporal, que tiene en cuenta que los procesos requieren cambios, que la gestión óptima crear valor a largo plazo y que tiene que estar en concordancia con las cuestiones, tanto estructurales como coyunturales, que afectan a la empresa.

P.- ¿Qué efectos espera que tenga este modelo en la competitividad y sostenibilidad de las empresas aragonesas a medio plazo?

R.- Se espera que la aplicación sistemática del modelo produzca efectos significativos en el aumento de la competitividad de las empresas, por un lado, pero también que mejore la capacidad de resiliencia para las mismas.

Se trata de proporcionar una herramienta que aporte mayor madurez a la gestión, dotando de instrumentos que favorezcan una rapidez de respuesta ante los retos que han de asumir.

P.- Desde su perspectiva, ¿qué mensaje enviaría a otras empresas y regiones sobre la utilidad y el potencial del modelo del IAF, que nace en Aragón pero puede aplicarse a nivel nacional?

R.- Este modelo ofrece una hoja de ruta integral y práctica, adaptable y moldeable a las diferentes realidades empresariales y contextuales de las organizaciones. Así, si una empresa o región aspira a dar un salto cualitativo en competitividad y resiliencia, este modelo ofrece un exhaustivo mapa para lograrlo.

Como he comentado anteriormente, una de sus grandes ventajas es ese enfoque holístico que persigue garantizar una sostenibilidad futura de manera sólida. Para nosotros, ha sido un placer haber podido contribuir y aportar al diseño de este modelo de gestión.