Fundación Rey Ardid celebra el Día del Cuidador: un homenaje a quienes acompañan con amor y entrega

Cuidar a quien cuida es un compromiso compartido que impulsa bienestar, respeto y humanidad en cada gesto para construir una sociedad más solidaria y cercana.

Cuidar es mucho más que una tarea: es un acto de compromiso, empatía y entrega. Así lo entienden en la Fundación Rey Ardid, que cada 5 de noviembre celebra el Día del Cuidador como una oportunidad para reconocer a quienes acompañan y atienden a personas que necesitan apoyo, ya sea desde el ámbito profesional o familiar.

Esa jornada sirve para poner en valor la labor discreta y esencial de los cuidadores, verdaderos pilares que permiten que miles de personas reciban atención y compañía día a día. En la Fundación Rey Ardid, la figura del cuidador está presente en todos sus ámbitos de actuación: desde los profesionales que trabajan con personas mayores o con problemas de salud mental, hasta quienes apoyan a inmigrantes o a colectivos en situación de vulnerabilidad social.

Desde su nuevo centro de atención integral, la entidad impulsa un modelo de trabajo personalizado e interdisciplinar, centrado en cada etapa de la vida y con un propósito claro: favorecer el bienestar, la autonomía y la plena integración social de las personas que acompañan.

Áreas de trabajo de personas para personas

Una de las principales líneas de acción es el Área de Atención a Personas, que engloba los ámbitos de Mayores y Salud Mental. Su objetivo es ofrecer una atención cercana, humana y de calidad a quienes más lo necesitan. En el Área de Empresas Sociales, además, los equipos y cuidadores contribuyen a generar oportunidades de inclusión y desarrollo, reforzando así el compromiso de la Fundación con una sociedad más justa y solidaria.

Desde Gestión de Personas, la Fundación reconoce la profesionalidad, la vocación y la calidad humana de todos los cuidadores y cuidadoras, cuya labor diaria refleja el verdadero sentido de cuidar, el de mejorar la vida de las personas.

Cuidar empieza por cuidar a quienes cuidan

María Vázquez, gerente del Área de Atención a Personas -que agrupa Mayores y Salud Mental-, lo tiene claro: "Cuidar forma parte de todas las etapas de la vida. En algún momento cuidamos y, en otros, somos cuidados. En Fundación Rey Ardid este concepto atraviesa todas las áreas, desde las de atención directa hasta otras que quizá no se perciben, pero que también son esenciales".

Para Vázquez, la clave está en cuidar al cuidador, ya que "hay que ofrecer una buena acogida, formación, acompañamiento y transmitir la cultura de la organización. Solo si el profesional se siente valorado y apoyado puede ofrecer una atención de calidad. Es un círculo de cuidado que empieza dentro del propio equipo", explica.

Desde su área se atienden diferentes patologías derivadas de la edad, enfermedades o trastornos de salud mental, lo que exige una alta especialización. "No basta con el trato cercano. También es fundamental conocer qué hay detrás de cada persona a nivel patológico y emocional. Solo así podemos acompañar adecuadamente tanto a la persona como a su familia", subraya.

Para Vázquez, lo más gratificante de su trabajo es ver cómo su labor mejora la vida de los demás. "Saber que contribuimos a su bienestar es lo más satisfactorio. Esa sensación de ayudar y ser parte de un cambio positivo es lo que me impulsa cada día", confiesa.

Edgar y Yusheng. Pilar Álvarez.

Buscar un equilibrio con técnicos de acompañamiento

En el área de Empresas Sociales, la Fundación Rey Ardid combina la gestión empresarial con un fuerte compromiso social. "Buscamos un equilibrio entre la eficiencia y la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad", explica Noelia de Mur, gerente del área.

Ese equilibrio se alcanza gracias a los técnicos de acompañamiento y las unidades de producción, que trabajan de manera coordinada para ofrecer apoyo tanto en lo productivo como en lo social. "Nuestro acompañamiento es muy personalizado. Conocemos las necesidades de cada persona y les ayudamos con la vivienda, las becas para sus hijos o la conciliación familiar", detalla De Mur.

Además, la Fundación Rey Ardid ofrece servicios de bienestar transversales, como atención psicológica o fisioterapia, para extender el cuidado a toda la organización. "Cuidar a quien cuida es fundamental. Si las personas que acompañan están bien, la atención que damos será de mayor calidad", destaca.

Un entorno saludable para cuidar mejor

El cuidado también empieza dentro de la propia organización. En el Área de Gestión de Personas, dirigida por Sonia Fernández, se trabaja en acompañar todo el ciclo vital del empleado y en crear un entorno donde los equipos se sientan escuchados y valorados.

"Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo. Por eso es fundamental mantener un buen clima laboral, cuidar las relaciones entre compañeros y alinearnos con la cultura de la Fundación Rey Ardid para apoyarnos en el día a día", explica Fernández.

La responsable insiste en la importancia del autocuidado y de promover hábitos saludables: "Recomendamos a los equipos hacer ejercicio, comer bien, disfrutar del ocio y saber desconectar. Cuando trabajas cuidando a otros, necesitas herramientas para no cargar con esa mochila emocional".

Fernández recuerda, además, que "a menudo olvidamos que en algún momento nos tocará cuidar y, probablemente, en otro seremos cuidados". Por ello, valora que "en la vida hay que celebrar y es importante que exista un día para reconocer y visibilizar la figura del cuidador".