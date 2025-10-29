El IAF lidera el cambio con un modelo de gestión que transforma la manera de hacer empresa en Aragón

Aragón Business Summit 2025 acogerá la presentación de esta nueva herramienta enfocada en aumentar la competitividad de las pymes aragonesas.

Gestionar bien una empresa no depende del tamaño, sino del método. En un entorno económico que cambia a gran velocidad, las pequeñas y medianas empresas se enfrentan al reto de adaptarse, innovar y mantener su eficiencia. Con estas premisas, el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) ha desarrollado un modelo de gestión empresarial propio, concebido para fortalecer la competitividad del tejido empresarial aragonés y acompañarlo en su transformación.

El nuevo modelo se presentará oficialmente el 13 de noviembre en Aragón Business Summit 2025, que se celebrará a partir de las 9.30 horas en el Palacio de Congresos de Zaragoza.

Un modelo hecho en y para Aragón

Durante décadas, el IAF ha impulsado el uso de modelos de gestión orientados a mejorar la calidad y la eficiencia de las empresas aragonesas, colaborando con referentes como el modelo EFQM. Sin embargo, la realidad actual del tejido empresarial de la comunidad hacía necesario un nuevo enfoque.

Por ello, el Instituto Aragonés de Fomento ha decidido dar un paso adelante y crear su propio modelo: una herramienta diseñada específicamente para las pymes aragonesas, más sencilla, flexible y adaptada a sus particularidades.

Fruto de más de un año de trabajo conjunto con expertos y representantes del ámbito empresarial, este nuevo modelo es una herramienta sólida y versátil, pero también integradora e innovadora.

El IAF presentará su nuevo modelo de gestión en Aragón Business Summit 2025. En la imagen, la edición del año pasado que fue todo un éxito de participación. E.E.

Las cuatro dimensiones de la gestión empresarial

El modelo de gestión del IAF ofrece un marco práctico y estructurado para que las empresas analicen su gestión, identifiquen áreas de mejora y apliquen buenas prácticas de manera ordenada.

"Esto se traduce en mayor eficiencia, productividad y capacidad de adaptación a los cambios del mercado. Además, su estructura integral basada en cuatro dimensiones, permite que las empresas vean su gestión como un sistema coherente, en lugar de actuar por departamentos aislados", explica Daniel Rey, Director Gerente del Instituto Aragonés de Fomento.

Estas cuatro dimensiones reflejan las áreas fundamentales de la empresa: Estrategia y Gobernanza, centrada en el propósito, la visión y el liderazgo, impulsa la cultura corporativa y la coherencia estratégica; Operaciones y Clientes, centrada en ventas, marketing, gestión comercial y operaciones, poniendo el foco en la eficiencia y la satisfacción del cliente; Recursos y Talento, que engloba finanzas, gestión de personas y sostenibilidad, garantizando una base sólida para el crecimiento; y Transformación e Innovación, que integra tecnología, innovación e I+D como motores del cambio y la competitividad futura.

Una herramienta global para pymes aragonesas

El IAF ha desarrollado este nuevo modelo de gestión empresarial que integra la innovación y la tecnología como pilares fundamentales. Diseñado especialmente para las pymes, ofrece una visión completa del funcionamiento de cada organización y ayuda a identificar las acciones con mayor impacto positivo.

Adaptable a cualquier sector o nivel de madurez, el modelo propone una gestión más práctica y cercana. Incluye dos niveles de acceso, uno completo y otro simplificado, y cuenta con herramientas de autodiagnóstico, probadas con empresas reales, que facilitan el análisis y la mejora continua de forma ágil e intuitiva.

Tras la presentación del modelo en Aragón Business Summit, el IAF pondrá en marcha un programa de formación, mentorías y acompañamiento para todas las empresas interesadas. Para asistir a la presentación, es necesario inscribirse de forma gratuita en www.iaf.es.

Con este nuevo modelo, el Instituto Aragonés de Fomento no solo lanza una herramienta: impulsa una forma de gestión más práctica y cercana, reafirmando su compromiso con la competitividad y la innovación del tejido empresarial aragonés.