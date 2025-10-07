La inteligencia artificial deja de ser futurible: este es el caso de éxito de una pyme aragonesa

Zebra Ventures presenta un caso de éxito en la implantación de la IA en una empresa del sector tradicional que ha mejorado los procesos y reducido los costes.

En Aragón, la inteligencia artificial ya no es un futurible. Es una realidad que está ayudando a empresas a ser más ágiles, competitivas y eficientes. Lejos de ser exclusiva de grandes corporaciones, la IA está llegando a pymes y compañías de sectores tradicionales, demostrando que puede aplicarse allí donde parecía impensable.

Un caso reciente lo ilustra bien, una empresa aragonesa acostumbrada a gestionar manualmente miles de datos para tomar decisiones críticas. Sus equipos invertían horas en revisar hojas de cálculo y generar informes que, en ocasiones, llegaban tarde.

Con el acompañamiento de Zebra Ventures se diseñó e implantó un sistema de inteligencia artificial capaz de detectar patrones invisibles a simple vista, anticipar riesgos operativos y recomendar acciones en tiempo real.

La diferencia fue inmediata. Donde antes hacía falta revisar manualmente datos dispersos, ahora la propia herramienta genera alertas automáticas, predice escenarios futuros y sugiere la mejor decisión a tomar.

El resultado, procesos más rápidos, decisiones más informadas y una reducción clara de costes ocultos.

El impacto medible

Los beneficios no se han hecho esperar: la automatización permitió un notable ahorro de tiempo, transformando procesos que antes tardaban días en tareas que ahora se resuelven en cuestión de minutos.

Además, la reducción de errores humanos se volvió evidente gracias a la optimización de actividades repetitivas. Este avance también brindó una mayor visión estratégica, al posibilitar la simulación de escenarios futuros y la preparación anticipada ante distintos contextos.

Finalmente, la escalabilidad se convirtió en una ventaja clave, ya que la organización logró crecer en operaciones sin necesidad de multiplicar sus recursos.

IA para pymes

Lo más revelador es que hablamos de una pyme de un sector industrial tradicional, muy alejado del mundo tecnológico. Es la prueba de que la IA no es solo para gigantes tecnológicos.

Con el acompañamiento adecuado, cualquier empresa puede dar este salto. Desde Zebra han comprobado que muchas pymes piensan que la IA no es para ella hasta que ven que se pueden resolver problemas que arrastran desde hace años.

De la idea al contrato

Zebra Ventures jugó un papel clave en este cambio, ayudar a identificar la oportunidad, traducir la necesidad en un caso de uso claro y desplegar un piloto que, en pocas semanas, se convirtió en solución operativa.

La filosofía de Zebra es acortar los tiempos entre idea, piloto y contrato, y este caso demuestra que cuando la innovación se baja a tierra, los resultados llegan rápido.

Zaragoza Startup Fest 2025 Zebra Ventures

Zaragoza Startup Fest

Con esta misma visión nace el Zaragoza Startup Fest, un evento diseñado para atraer innovación puntera y conectar a startups, inversores y empresas. Durante dos días, Zaragoza ha sido el epicentro de la innovación tangible, con pitches de startups, reuniones 1:1 y mesas de trabajo para que empresas de todos los tamaños descubran que la IA y la innovación están a su alcance.

La IA ya está cambiando la forma en que trabajamos y decidimos y el ecosistema aragonés vive un momento de madurez donde las empresas buscan impacto real. Por eso, el ZSF25 ha sido el lugar donde ver cómo estas transformaciones se convierten en norma y no en excepción.

El impacto del Zaragoza Startup Fest de este año se refleja en las cifras, con más de 50 inversores y 100 startups procedentes de toda España que participaron en el evento, convirtiendo a la ciudad en un espacio de encuentro para el emprendimiento y la innovación.