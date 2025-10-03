Nicolás González, hematólogo: "Ha sido bonito recorrer Teruel como médico para la donación de sangre"

Desde los pueblos más pequeños de Teruel como Cantavieja hasta algunos de más envergadura como Alcañiz. El doctor especializado en hematología y hemoterapia, Nicolás González, no ha dejado ningún municipio por recorrer con la Unidad Móvil para la donación de sangre a lo largo de sus 40 años de carrera médica.

Durante todo este tiempo, tiene algo muy claro y es que "la gente cuando hace falta es muy solidaria". A pesar de las dificultades por la carretera o el menor volumen de población que nutre la provincia en comparación con Zaragoza, Teruel no tiene que envidiar a nadie su nivel de donación y en actitud menos: "Nunca hemos tenido problema con las donaciones", recalca González.

En su recuerdo quedan ya los numerosos años que se dedicó a la donación de sangre por los municipios turolenses como en el propio Hospital de Teruel que funcionó como banco de sangre durante años antes de la creación misma del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón.

"Me he recorrido todo Teruel. Ha sido una época bonita porque éramos equipos que atendíamos todo el Bajo Aragón en verdaderas excursiones en las que nos lo hemos pasado bien", rememora.

La cercanía al trato y el conformar la plantilla del hospital la misma que recorría los municipios hacía aún más fácil su trabajo: "Éramos gente que conocían de toda la vida y eso ayudaba. Nunca ha habido problemas".

Aunque en la actualidad se están encontrando otra realidad en la provincia de Teruel la cual se achaca al envejecimiento poblacional: "No se han sustituido debidamente los donantes que se han jubilado como donantes por gente nueva", revela. Así, los habituales por normativa sanitaria han dejado de poder donar y se encuentran con el reto de convertir a los jóvenes donantes puntuales en asiduos.

Por ello tiene un mensaje muy claro: "Todos podemos llegar a necesitar sangre. Nosotros, nuestros hijos, familiares ya sea por una operación como por un accidente. Todos", recalca.

Entre la divulgación también ve de trascendencia enseñar la importancia de la sangre en la vida: "Es fundamental en la medicina moderna porque es la que ha permitido la instalación de muchas técnicas quirúrgicas y no quirúrgicas. Técnicas médicas como son tratamientos de quimioterapia muy intensiva, trasplantes, y un largo etcétera", explica.

Los intentos por crear un sustituto a algo tan vital han sido muchos, pero han terminado resultando nulos por lo que la sangre recalca "ni se puede reemplazar ni se puede fabricar". De ahí la relevancia de la donación de sangre: "Es bueno para la salud porque renuevas sangre". Y más allá de ello no hay nada más altruista como donar sangre.