GranCasa vive su momento clave con la apertura de nuevos negocios y la ampliación de algunos ya existentes

'Hablemos de futuro' es la nueva iniciativa puesta en marcha que marca la dirección hacia una nueva etapa que une innovación, emprendimiento y comunidad.

GranCasa vive un momento clave gracias a la apertura y ampliación de nuevas marcas que impulsan el centro comercial hacia una nueva etapa como hub de innovación, emprendimiento y comunidad en Zaragoza.

Entre las novedades destaca la inauguración del segundo Primark en Zaragoza, cuya tienda se ubica en la primera planta y ofrece moda para mujer, hombre, niños, y artículos para el hogar.

A esta apertura se suman Primaprix, especializado en alimentación y hogar, la danesa Normal, con productos de cuidado personal y precios bajos, la firma de moda masculina Álvaro Moreno y el restaurante Casa García, todos ellos recién incorporados a la oferta de GranCasa.

Además de nuevas llegadas, marcas reconocidas como Stradivarius, Parfois, Time Road yTramas+ han ampliado su presencia en el complejo, trasladándose a locales más espaciosos y actualizando el diseño de sus tiendas.

Estas ampliaciones permiten mejorar la experiencia de los visitantes y optimizan la distribución comercial, alineándose con las últimas tendencias de consumo. La directora del centro, Susana Betrán, destaca que "la incorporación de nuevos operadores y la ampliación de espacios refuerza la posición del centro comercial y responde a los nuevos hábitos y expectativas de los consumidores".

En este contexto, GranCasa presenta 'Hablemos de Futuro', un ciclo de podcasts y encuentros gratuitos en la Plaza Central. Esta iniciativa pretende acompañar esta etapa con un foro abierto en el que se debatirán cuestiones clave sobre innovación, liderazgo y el papel de las pymes en la economía local.

El ciclo contará con la participación de Mariano Barbed, vicepresidente de CEPYME Zaragoza; Natalia García, subdirectora de Club Cámara; María Gómez, especialista en marca personal; Luis Antonio Martín Nuez, presidente de AJE Zaragoza; Javier Fernández Aguado, escritor y experto en liderazgo; y Marisa Felipe, coach y consultora en desarrollo personal.

Los encuentros estarán moderados por el periodista aragonés Enrique Labiano, reforzando el carácter local de la iniciativa.

Los podcasts y charlas, de acceso gratuito, se celebrarán en la Plaza Central de GranCasa. Con ellos, el centro comercial busca consolidarse como un espacio de encuentro ciudadano en el que convivan el ocio, la innovación y la cultura, en sintonía con las nuevas tendencias sociales y de consumo.

Programación completa

Jueves 2 de octubre

18:00 – 18:50 | Luis Antonio Martín Nuez, Presidente de AJE Zaragoza y fundador de la Academia de Inventores "De inventor a empresario: un viaje para inspirar a nuevas generaciones".

18:50 – 19:30 | Susana Betrán, Gerente de GranCasa. "GranCasa: más allá de las compras. Cultura, ocio y experiencia los 365 días del año".

Viernes 3 de octubre

18:00 – 18:50 | Javier Fernández Aguado, Presidente de MindValue, escritor y experto en liderazgo. "El arte de dirigir: lecciones de management que inspiran".

18:50 – 19:30 | Marisa Felipe, Coach y especialista en desarrollo personal y organizacional. "Liderar el cambio: avanzar en un futuro que ya está aquí".

19:30 – 19:50 | Susana Betrán, Gerente de GranCasa. Clausura y presentación de la nueva era de GranCasa.





