“Cuidamos para no olvidar”: las tres residencias de Ballesol en Zaragoza, referentes en la atención al Alzheimer

Las tres residencias de ancianos de Ballesol en Zaragoza son pioneras en el tratamiento de personas con Alzheimer.

No reconocer a los hijos, repetir frases y preguntas, ubicar objetos personales en lugares equivocados u olvidar conversaciones, citas o eventos son algunos de los síntomas que se encuentran los enfermos de Alzheimer y que requieren de una atención personalizada, sobre todo en las personas más mayores.

Una de las compañías pioneras en el tratamiento para personas con Alzheimer es Ballesol, y, en especial, sus tres residencias de ancianos en Zaragoza, tanto Mariana Pineda, Salvador Allende y Puerta del Carmen. Los expertos de estos centros advierten de la importancia de concienciar sobre los factores de prevención de las demencias. “El tratamiento debe ir dirigido a retrasar la progresión de la enfermedad, buscando la mayor autonomía y calidad de vida para la persona”, cuentan.

Algunos factores que influyen en la evolución del Alzheimer son los ambientales, como vivir en lugares con mayor contaminación, el estilo de vida, el aislamiento social, una dieta poco saludable o problemas como la depresión o déficits sensoriales.

Ludoteca de residencia Ballesol

De esta forma, estas residencias con Unidades de Atención de Alzheimer en Zaragoza son referentes en el abordaje de las demencias por promover un envejecimiento activo y saludable independientemente de la situación del residente; mejorar el diagnóstico precoz; reducir el impacto de la enfermedad; un abordaje integral de la enfermedad evitando situaciones de rechazo, exclusión y estigmatización; y apostar por mantener la máxima autonomía de la persona, participación y conservación de sus capacidades.

Mejor que en casa

Abordar cualquier demencia es una prioridad para Ballesol en Zaragoza. Por ello, disponen de estancias adaptadas en todas sus residencias de mayores, especialmente las de Puerta del Carmen, Salvador Allende y Mariana Pineda, para que el residente pueda tener “la oportunidad de mantener la capacidad e independencia posible que desempeñaba en su casa con anterioridad”, pero con la diferencia y el beneficio de “estar atendido por profesionales cualificados, el apoyo de equipos multidisciplinares, terapias y entornos exclusivos” que muchas veces carecen los propios domicilios.

Encuentros intergeneracionales entre mayores y niños

El aumento de “estancias de prevención de demencias” con la finalidad de que la persona pueda reducir los factores de riesgo ha aumentado en estos centros. “Cada vez estamos más concienciados de la necesidad de desarrollar actividades y hábitos saludables que fomenten un bienestar físico y emocional”, detallan.

Ballesol, el motivo

Entre los motivos que llevan a los residentes y familiares a elegir una residencia de mayores en Zaragoza antes que los cuidados en casa están la valoración integral y previa que ofrece un centro de Ballesol, que protocoliza la atención personalizada del residente; o disponer de una unidad especializada en demencia y tratamiento individualizado, fundamental para el tratamiento y seguimiento de residentes con alteración de las funciones cognitivas (memoria, atención, lenguajes, etc.).

Ballesol es pionera en implantar el primer programa de estimulación multisensorial (EMS) basado en el concepto ‘Snoezelen’. Con este proyecto, las personas con demencia avanzada pueden “experimentar, sentir, percibir e identificar las percepciones que se obtienen del propio cuerpo y/o de la realidad externa”, posibilitando un estado de bienestar y una mejora de su calidad de vida, valoran los profesionales.

Además, los residentes tendrán la seguridad de estar atendidos diariamente por parte de médicos, enfermeros, psicólogos, terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas, así como la garantía de recibir un cuidado integral y personalizado o el vivir en un entorno en compañía, seguro y que apuesta por un envejecimiento activo y saludable.

En definitiva, lograr que la vida continúe lo más confortable posible es parte del deseo y campaña de Ballesol: “NOSOTROS, nos conocemos, nos cuidamos, nos queremos”.

