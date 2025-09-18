Abierto el plazo en más de 40 cursos de formación en Zaragoza Dinámica: empleo asegurado

Zaragoza Dinámica presenta una oferta renovada y gratuita para la inserción laboral de desempleados.

La edición 2025-2026 del programa de formación para el empleo de Zaragoza Dinámica abre sus puertas con una propuesta renovada, gratuita y repleta de oportunidades.

Dirigido tanto a personas desempleadas como a trabajadores en activo, la oferta de formación abarca desde certificados oficiales y carnets profesionales hasta formación en digitalización y especialidades técnicas de alta demanda.

El Ayuntamiento de Zaragoza, con la colaboración del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) y el respaldo de la Unión Europea, pone a disposición de la ciudadanía una variada oferta de más de cuarenta cursos y programas temáticos.

Presentación de los cursos de Zaragoza Dinámica

El objetivo es claro: facilitar el acceso a una formación de calidad, adaptada a las necesidades del mercado laboral actual y orientada a los sectores con mayor proyección de futuro, como la energía, la informática, la hostelería o la gestión ambiental.

Los cursos abarcan tres niveles y pueden ser realizados de forma integral o por módulos independientes, lo que permite adaptar el aprendizaje al ritmo y la disponibilidad de cada alumno. Además, todos incluyen prácticas profesionales en empresas del sector, un elemento clave para facilitar la inserción laboral.

Clases prácticas de fontanería y calefacción. Zaragoza Dinámica

La gerente del IMEFEZ, Paula Montañés Fuentes, explica que: “Acompañamos al alumno durante todo el proceso, orientando cuando decide qué estudiar hasta que encuentra un empleo, que es nuestro objetivo”, asegura.

El programa se completa con cursos presenciales que van desde las 30 hasta las 650 horas de duración. Estas acciones formativas, impartidas en cinco centros homologados, “abarcan áreas tan diversas como electricidad, climatización, automatización industrial, hostelería, diseño gráfico y jardinería, entre muchas otras”, afirma Montañés.

Alumnos de hostelería con su diploma. Zaragoza Dinámica

La apuesta por la digitalización se refleja en la oferta de cursos sobre competencias digitales y nuevas tecnologías, fundamentales para acceder a un mercado laboral en plena transformación.

Un ejemplo destacado es el “Mastering en Frontend Developed 360 con WordPress”, una formación modular que integra desarrollo web, comercio electrónico, diseño y programación, y que otorga un diploma propio tras la culminación de cinco módulos y la realización de un trabajo final.

Cómo inscribirse

La inscripción “es muy sencilla”: se realiza a través de la web de Zaragoza Dinámica, donde cada usuario puede preinscribirse en un máximo de cuatro cursos.

El plazo de solicitudes se cierra aproximadamente diez días antes del comienzo de cada acción, pero puede finalizar antes si se alcanza el cupo de plazas. Para acceder a la mayoría de cursos es necesario estar inscrito como demandante de empleo y cumplir los requisitos de titulación, aunque las plazas vacantes se abren también a trabajadores en activo.

La metodología combina clases teóricas con prácticas, así como sesiones online y semipresenciales con tutoría personalizada y seguimiento continuo. Al concluir la formación, quienes superen las evaluaciones obtendrán un diploma oficial avalado por el INAEM o, en su caso, por la entidad acreditadora correspondiente.

Los cursos de Zaragoza Dinámica son flexibles, actuales, muy completos y totalmente dirigidos a la inserción laboral, por lo que, para quienes buscan trabajo, esta formación puede ser un gran trampolín.