La Diputación Provincial de Zaragoza lanza '+Provincia' una línea de subvenciones para luchar contra la despoblación

La DPZ ha lanzado una línea de ayudas de 130 millones para que todos los ayuntamientos puedan construir o rehabilitar viviendas y mejorar los servicios básicos que prestan a sus vecinos.

La Diputación de Zaragoza ha lanzado el plan +Provincia, una línea de subvenciones extraordinaria orientada a seguir luchando contra la despoblación que distribuirá 130 millones de euros entre todos los municipios de la provincia convirtiéndose así en el mayor plan de ayudas de la historia tanto para la DPZ como para los ayuntamientos zaragozanos.

“Nunca antes nuestros pueblos han recibido un volumen de fondos tan importante, ni de la Diputación de Zaragoza ni de ninguna otra administración”, destaca el presidente, Juan Antonio Sánchez Quero.

También ha recordado que el plan +Provincia multiplica por 6 la cuantía que el Fondo de Financiación Municipal del Gobierno de Aragón destina cada año a los 728 municipios de la Comunidad y por 13 la que reciben los ayuntamientos de la provincia de Zaragoza.

“El Gobierno de Aragón reparte 21 millones para 728 municipios y ahora nosotros vamos a distribuir 130 millones para 292 ayuntamientos”, insiste el presidente.

Con el dinero que les transferirá la Diputación de Zaragoza, los municipios de la provincia podrán construir o rehabilitar viviendas con las que atraer a nuevos habitantes y hacer otras inversiones para mejorar los servicios básicos que prestan a sus vecinos y vecinas (los incluidos en el área 1 de gasto): abastecimiento de agua, saneamiento, pavimentación de calles, alumbrado público, parques y jardines, cementerios, recogida y gestión de residuos, seguridad y orden público…

“El plan +Provincia es una excelente oportunidad para que los municipios zaragozanos puedan fomentar la construcción y rehabilitación de viviendas con las que atraer a nuevos pobladores paliando así uno de los principales problemas que se encuentran las personas que quieren irse a vivir a nuestros pueblos. No obstante, una vez más los alcaldes y las alcaldesas van a tener total autonomía para destinar estas ayudas a los proyectos que consideren más prioritarios para sus vecinos y vecinas”, subraya Sánchez Quero.

Favorece a los pueblos pequeños

Los 130 millones de euros del plan +Provincia se distribuirán por tramos de población beneficiando especialmente a los pueblos pequeños, que son los que más sufren la despoblación y más dificultades tienen para prestar unos servicios dignos.

Las subvenciones concedidas oscilarán entre los 240.000 euros que recibirán los municipios de menos de 150 habitantes y los 2,5 millones de euros que les corresponderán a los de más de 16.000 vecinos.

“Hablamos de un volumen de fondos importantísimo para todos los pequeños y medianos municipios de la provincia, que son la inmensa mayoría y los más beneficiados aplicando criterios de solidaridad y vertebración territorial.

Pero lógicamente el importe se irá incrementando conforme aumente la población oficialmente empadronada en cada localidad y los municipios grandes también van a recibir un impulso económico muy potente que les va a permitir impulsar proyectos de envergadura”, destaca el presidente.

Con el dinero que le corresponda, cada ayuntamiento podrá financiar hasta tres actuaciones distintas. Los consistorios recibirán este mismo año el 90% de las ayudas (117 millones). El 10% restante lo ingresarán en 2026, una vez certificada la realización de las obras.