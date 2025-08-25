Luis Alberto Cebrián, alcalde de Cosuenda: “Da gusto ver cómo se llena el pueblo estos días”

Cosuenda celebrará sus fiestas del 27 al 31 de agosto, aunque el ambiente festivo se respira desde este fin de semana.

Cosuenda ultima los preparativos para recibir sus fiestas en honor a San Bernabé. Este año comenzarán el miércoles 27 de agosto con la tradicional comida popular como pistoletazo de salida y finalizarán el domingo 31 con los fuegos artificiales.

Según su alcalde, Luis Alberto Cebrián: "El pueblo se dobla en estos días". De sus 300 habitantes habituales, durante estos días se pueden reunir hasta más de 600 personas. "Hay muchos que vuelven al pueblo estos días con sus hijos y es un lujo" cuenta.

Aunque oficialmente el programa comienza el miércoles, desde este fin de semana ya se respira ambiente festivo en la localidad. El sábado tuvo lugar uno de los momentos más esperados por todos los vecinos: la presentación de las reinas.

Familias enteras, amigos y jóvenes regresaron al pueblo para acompañar a las nuevas representantes de las fiestas en una ceremonia que simboliza el relevo generacional y el arraigo de las tradiciones. La emoción estuvo muy presente en esta noche de gala y es la antesala a una intensa semana de convivencia y alegría.

Fiestas Cosuenda 2024 Ayuntamiento de Cosuenda

Tradición, vaquillas y más

El programa oficial comienza el miércoles con una comida popular en la que todos los vecinos se juntan para dar comienzo a cinco días de fiesta. Aunque las actividades previstas se mantienen fieles a la tradición y es un reflejo del carácter "acogedor y dinámico" de la localidad.

Sin embargo, las grandes protagonistas en las fiestas de Cosuenda son las vacas."Es lo que atrae a la gente de fuera y para nosotros es casi el centro de todas las fiestas" explica el alcalde. Por ello, las vaquillas cuentan con diez sesiones en los cinco días que duran los festejos, y suponen, aproximadamente, la mitad del presupuesto de las fiestas.

Este año, como novedad, el jueves a la 1:00 actuará Leticia Sabater en una apuesta por atraer más público a las fiestas del pueblo. También cabe destacar, que el programa cuenta con una amplia variedad de actividades para todos los públicos. Desde juegos infantiles, hasta bailes, almuerzos y autos locos.

Para concluir, Luis Alberto anima a los vecinos de los pueblos cercanos a acercarse hasta Cosuenda los próximos días: “El ambiente es muy bueno y venga quien venga, se va a divertir. El pueblo es muy acogedor y la gente muy amable”.

Programa fiestas Cosuenda 2025 Ayuntamiento Cosuenda

Programa fiestas Cosuenda 2025 Ayuntamiento de Cosuenda

Colaboradores con las fiestas de Cosuenda: