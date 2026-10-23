AutoClassic Alcañiz 2026 impulsará su carácter comercial y rendirá homenaje al primer clásico popular: el Renault 4/4

El evento se celebrará en Feria Alcañiz del 31 de octubre al 2 de noviembre.

AutoClassic Alcañiz celebra este año su XXIX edición. La Feria del Vehículo Clásico llega a su cita con los aficionados del noreste peninsular con una nueva fecha en el calendario: el recinto Feria Alcañiz acogerá este evento del 31 de octubre al 2 de noviembre.

La Feria prolonga su actividad durante tres días, lo que permitirá impulsar su carácter comercial.

Alrededor de 80 expositores participarán en esta edición, que contará con una superficie expositiva próxima a los 6.000 metros cuadrados.

En este espacio se darán cita empresas comercializadoras de vehículos clásicos restaurados, profesionales del segmento de automobilia: piezas, recambios, miniaturas, objetos vintage, textil, etc., y entidades de segmentos afines.

Este año estarán presentes, entre otras, las empresas Imporauto, AF Vans, Llave Car, Classic Car 50 to 80 y Motos de Colección Iván Cirre.

En esta edición, el protagonista será el Renault 4/4. El modelo francés, primer clásico popular del mercado europeo, celebra en 2026 el 80 aniversario de su presentación en sociedad, hecho que ocurrió en el Salón del Automóvil de París de 1946.

También se cumple el 75 aniversario de la firma de la fundación de FASA en Valladolid (1951), sociedad que fabricaría para el mercado español este pequeño y coqueto utilitario. Una exposición monográfica conmemorará todas estas celebraciones.

Desde hace varios años, en el marco de AutoClassic se rinde homenaje a personalidades, profesionales, deportistas o entidades que han destacado por su labor en defensa y promoción del motor clásico en Alcañiz y Aragón.

En esta edición, el homenajeado será el periodista Ignacio Sáinz de Cámara. Especializado en el segmento del motor clásico, Nacho, como le conocen en este mundillo, ha publicado en las principales revistas del sector en España y Francia y se ha recorrido los garajes más históricos de toda España.

Además, posee una memoria prodigiosa, un conocimiento exhaustivo y un archivo gráfico inmenso, con miles de referencias de vehículos históricos de todo tipo.

Ha colaborado con AutoClassic desde sus inicios y este año será, merecidamente, protagonista de la Feria.

El acto tendrá lugar en la mañana del domingo.

La Feria del Vehículo Clásico de Alcañiz también pondrá en valor el trabajo que realizan coleccionistas privados y clubes en la conservación del excelso patrimonio histórico de la automoción.

Este año les acompañarán, entre otros, la Federación Interclubes de Vehículos Clásicos de Aragón (Fiveca), Bajo Aragón Club de Vehículos Antiguos, el Real Automóvil Club Circuito de Guadalope (RACCG) y la Sociedad de Aradores y Maquinaria Agrícola Clásica (Samac).

Entre otras actividades, una vez más se abrirá el parking del recinto ferial para acoger a los aficionados que nos visiten con su clásico, se celebrará una nueva edición del Concurso de Restauración de Motocicletas, y se pondrá en marcha el Car Garage, un espacio destinado a favorecer la venta de vehículos clásicos (automóviles y motocicletas) entre particulares e impulsar el coleccionismo.

AutoClassic está promovida por el Ayuntamiento de Alcañiz y, por cuarto año consecutivo, la organización la asume la empresa Expo Motor Events.