La actuación sustituye 27 aerogeneradores por tres equipos de última generación. Ayuntamiento de Muel.

La repotenciación, impulsada por RWE Renovables Iberia, mejora la integración ambiental y reduce el impacto paisajístico en el entorno

El paraje Planas de La Muela de Muel renueva su parque eólico con tres aerogeneradores y aumenta un 50% su producción

Este 8 de octubre, a las 10.00 horas, el proyecto de actualización del parque eólico de las denominadas 'Planas de La Muela' (Muel, Zaragoza) inicia de forma oficial su nueva etapa, tras una vasta repotenciación.

Un proceso que ha supuesto la sustitución de las 27 turbinas originales por solo tres aerogeneradores de última generación con una potencia total de 19,97 MW.

La nueva instalación incrementa así la producción de energía en más de un 50% y, al mismo tiempo, mejora sensiblemente su integración ambiental y reduce de forma drástica su impacto paisajístico en un entorno por lo demás singular.

La repotenciación, que cuenta con el respaldo de Fondos Europeos Next Generation, es ya un paradigma en cuanto a sostenibilidad y economía circular.

El Gobierno de España le ha otorgado de hecho la consideración de iniciativa ejemplar por su impacto positivo en la economía local, tanto en lo que respecta a creación de empleo como a su aportación económica al territorio.

RWE refuerza su apuesta por la energía renovable

El titular de la explotación, RWE Renewables Iberia, es uno de los promotores y productores de energía renovable de referencia en España, con 25 proyectos operativos y en funcionamiento, con una capacidad total instalada de 800 MW.

Un desarrollo solo posible gracias al compromiso y la experiencia de un equipo de 150 profesionales diseminados en sus tres sedes: Zaragoza, Barcelona y Madrid.

El parque eólico de Muel ocupa un lugar central en este despliegue.

Casi tres décadas de energía eólica en Muel

Esta instalación, operativa desde 1998 y que originalmente contaba con 27 turbinas y una potencia instalada de 16,2 MW, ha suministrado ininterrumpidamente durante casi tres décadas energía limpia a Aragón.

Sin duda, la nueva instalación mejorará sustancialmente ese balance.

En el acto inaugural de esta segunda etapa del proyecto, estarán presentes Sopna Sury, consejera delegada de RWE Renewables Europe & Australia; Luis Alfonso García, consejero delegado de RWE Renewables Iberia; e Israel Remón, alcalde de la villa de Muel.

"Un acto que reforzará nuestro compromiso con Aragón y nos permitirá compartir el significado de un proyecto semejante con el territorio", expresan fuentes de la empresa.