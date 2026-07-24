Ibercaja refrenda la fortaleza de la economía aragonesa sobre la española: "Aragón tiene el oro con los centros de datos"

Ibercaja mantiene sus anteriores previsiones de crecimiento económico para Aragón en 2026 y 2027: el 2,7% y el 2,8%. Son unos datos que se encontrarían por encima de los calculados para la economía española, que estarían en el 2,2% y 1,9%, respectivamente, con un impacto moderado de la guerra en Oriente Medio.

En el ámbito regional, los indicadores siguen reflejando una economía aragonesa en expansión que, además, ha recuperado en los últimos meses la aportación positiva del sector exterior, favorecida por el aumento de las exportaciones y la reducción de las importaciones.

Esta mejora del saldo comercial se explica, en buena medida, según los expertos de la entidad bancaria, en la recuperación del sector del automóvil, mientras que la industria agroalimentaria sigue acusando la debilidad de las exportaciones de porcino hacia algunos mercados internacionales.

No obstante, desde Ibercaja resaltan que la fortaleza de la economía aragonesa se encuentra en el “oro” que ha encontrado con los centros de datos, lo que va a seguir notándose en los próximos años, también en la población.

“La población en Aragón crecía menos que en España, pero vemos que este episodio actual ha pasado a crecer más que España. Esto solo pasó puntualmente durante la Expo. Se ve también en el empleo, que tampoco es habitual. Llega antes la población activa que el empleo, lo que hace que el paro se reduzca lentamente”, ha explicado Santiago Martínez, jefe de Análisis Económico de Ibercaja.

Asimismo, ello también aventura retos, como la necesidad de obtener mano de obra tanto para la construcción como para cuando entren en funcionamiento estos centros de datos.

“Es un riesgo. En un país con casi tres millones de parados e inmigración, creemos que se puede asumir. Creemos que se debería poder cubrir esa demanda de trabajadores. Hay una parte de construcción más fácil de solucionar porque son contingentes que se van moviendo, pero es más difícil cuando entren en funcionamiento y sean puestos de trabajo fijos”, han expuesto tanto Martínez como Enrique Barbero, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Ibercaja.

Ambos refrendan también el buen comportamiento de la economía española pese a toda la incertidumbre que se genera a nivel mundial.

“España, a pesar de todo, va viento en popa, mucho más que Europa. El impacto ha sido muy limitado. Y tenemos un potencial de crecimiento del turismo extranjero, dado que otros países del este del Mediterráneo y oriente medio se encuentran en guerra”, resalta Martínez.

Ambos ejecutivos de Ibercaja le ponen un notable alto a la economía española, pese a que, dicen, hay “aspectos por mejorar mucho”.

“Estamos sacando buena nota estudiando un poco. Si estudiáramos, iríamos al sobresaliente y la matrícula. Si hiciéramos las reformas estructurales pendientes, impulsáramos la productividad, afrontáramos el problema de disponibilidad de talento, tuviéramos vivienda a precios accesibles…”, añade Barbero.