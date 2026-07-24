Aragón Plataforma Logística y ZLC crean una cátedra para reforzar la estrategia logística de Aragón

Rafael de Miguel, director académico de ZLC; Isabel Nuez, directora gerente de ZLC; Pedro Sas, director gerente de APL, y Raquel Campos, directora general de Planificación Logística y Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón, durante la firma del convenio. DGA.

La iniciativa contará con una financiación anual de 35.000 euros y buscará reforzar el liderazgo de Aragón como referente europeo en logística.

Aragón Plataforma Logística (APL) y Zaragoza Logistics Center (ZLC) pondrán en marcha la Cátedra APL Aragón Estrategia Logística. Una iniciativa para impulsar la investigación, difundir conocimiento en logística y gestión de la cadena de suministro y contribuir al desarrollo del Plan Estratégico de la Logística de Aragón.

La firma del convenio de colaboración se ha realizado en el Edificio Pignatelli y ha contado con el director gerente de APL, Pedro Sas, y la directora gerente de ZLC, Isabel Nuez.

En el acto también han participado la directora general de Planificación Logística y Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón, Raquel Campos, y el director académico de ZLC, Rafael de Miguel.

La nueva cátedra nace con el objetivo de estrechar la colaboración entre la administración, la universidad y el tejido empresarial. Además, busca reforzar el posicionamiento de Aragón como uno de los principales polos logísticos del sur de Europa.

Entre las actuaciones previstas figuran proyectos de investigación, tesis doctorales, trabajos de fin de máster, congresos, seminarios y actividades formativas, además de programas de prácticas, visitas a plataformas logísticas y la participación de empresas del sector en la actividad académica de ZLC.

Foto de familia tras la firma del convenio entre APL y ZLC. DGA.

El acuerdo también prevé la creación de las Becas Aragón Logística, dirigidas a facilitar el acceso de talento vinculado a Aragón a los programas de máster de Zaragoza Logistics Center.

Las ayudas estarán dirigidas tanto al Máster ZLOG, desarrollado junto al MIT dentro de la red SCALE, como al Máster en Data Science for Supply Chain, dirigido a recién titulados de la Universidad de Zaragoza.

Durante la presentación, Raquel Campos destacó que la iniciativa "refuerza la apuesta del Gobierno de Aragón por la logística como sector estratégico" y defendió que el liderazgo de la comunidad dependerá de "seguir generando conocimiento, atrayendo talento e impulsando la innovación".

En la misma línea, Pedro Sas aseguró que el acuerdo “permitirá conectar todavía más las plataformas logísticas aragonesas con la investigación, la formación y las necesidades reales de las empresas”.

Por su parte, Isabel Nuez subrayó que la nueva cátedra contribuirá “al desarrollo económico y logístico de Aragón mediante la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento”. Además de proyectar internacionalmente el modelo logístico de la comunidad.

Rafael de Miguel añadió que la iniciativa abrirá nuevas oportunidades para que “estudiantes e investigadores trabajen sobre desafíos estratégicos en un entorno académico de proyección internacional”.

APL destinará 35.000 euros anuales al desarrollo de las actividades de la cátedra. El convenio tendrá una vigencia inicial de dos años, con posibilidad de prórroga anual, y estará supervisado por una comisión mixta integrada por representantes de ambas instituciones.

Con este acuerdo, el Gobierno de Aragón, APL y Zaragoza Logistics Center refuerzan su estrategia para consolidar un ecosistema que integra infraestructuras, innovación, formación e investigación.

Todo ello con el objetivo de atraer inversiones, captar talento y afianzar el papel de Aragón como referente europeo en logística y cadena de suministro.