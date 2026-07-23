Linamar invierte 20 millones para subirse a la ola del coche eléctrico: "Desde Aragón se puede competir con cualquiera"

La histórica planta de Linamar en Zaragoza, especializada en fundición y mecanizado de aluminio, ha celebrado esta tarde su 80º aniversario. Esta efeméride coincide con la puesta en marcha de su reciente inversión de 20 millones de euros para asomarse al futuro del vehículo eléctrico.

En concreto, la compañía lo valora como su “proyecto más ambicioso”, alcanzar una producción de 1,6 millones de porta‑manguetas al año para VW‑SEAT, que ha comenzado su fabricación en serie en 2026. Este proyecto sitúa a la planta en la vanguardia de la transición hacia la movilidad eléctrica y consolida su posición como referente español y europeo en piezas estructurales de aluminio.

LLMZ cuenta actualmente con una plantilla de 400 trabajadores, una facturación anual de 80 millones de euros y un volumen de exportación que supera el 70% de su producción, teniendo como principales destinos Europa y América.

En 2027 la compañía implantará la nueva tecnología CPC, una nueva evolución en la fundición de aluminio, y sus previsiones apuntan a que en 2029 alcanzará los 100 millones de euros de facturación, con la mitad de su producción dedicada a la movilidad eléctrica.

La conmemoración coincide con el 60º aniversario del Grupo Linamar, uno de los líderes mundiales en soluciones de movilidad y fabricación avanzada. Ha reunido a unas 200 personas entre representantes institucionales, empresariales y sindicales, además de trabajadores de la fábrica, en un acto celebrado en Mobility City, donde la compañía ha puesto en valor su trayectoria y su papel estratégico en la industria de automoción mundial.

El acto ha vivido uno de sus momentos más emotivos con los homenajes a dos antiguos directores de la planta: Manuel Bueno, director desde 1984 hasta 2005 que impulsó la expansión internacional; y Julio López, que dirigió la planta hasta 2016, siendo clave en su modernización y crecimiento.

Igualmente, se ha reconocido a Luis Arruga, Business Development Manager de Linamar Europa, por su contribución decisiva al desarrollo y a la cultura de excelencia de la factoría; y a Linda Hasenfratz, presidenta del Grupo Linamar, por su impulso estratégico, su apuesta por la innovación y su papel en la integración internacional de la planta.

En su discurso de agradecimiento, Hasenfratz ha recordado a su padre, Frank, fundador de Linamar hace 60 años, que comenzó su aventura con un pequeño taller mecánico en Guelph (Ontario) tras huir como refugiado de su Hungría natal.

“Con espíritu emprendedor y determinación, levantó Linamar desde cero y estableció valores que siguen guiando a la compañía”, que actualmente cuenta con 87 plantas y supera los 11.000 millones en ventas, ha destacado.

Hasenfratz también ha subrayado que el éxito de la empresa no se basa solo en instalaciones, productos o resultados financieros, sino en las personas, “empleados que cada día intentaron mejorar las cosas, equipos que encontraron soluciones difíciles, personas que dedicaron su carrera a construir la organización y familias que los apoyaron”.

La ceremonia ha contado, además, con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, que ha recogido un reconocimiento por el apoyo del Ejecutivo autonómico al desarrollo industrial y del sector del automóvil en nuestra comunidad.

Vaquero ha recalcado que la labor en todo este tiempo ha consistido en “ser una ayuda y nunca un problema, colaborar para que podáis seguir creciendo y generar las condiciones ideales para generar empleo y oportunidades”. También ha puesto en valor el trabajo de todos los profesionales que han pasado por la planta zaragozana porque “son la demostración de que desde nuestra comunidad se puede competir con cualquiera, innovar y liderar el mundo”.

Asimismo, han asistido numerosos representantes de organizaciones empresariales como la Cámara de Zaragoza, CEOE Aragón y el Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón (CAAR), y de representantes sindicales, subrayando el valor del diálogo social y el papel de Linamar como motor industrial de referencia en Aragón.