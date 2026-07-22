Jeff Bezos convierte Zaragoza en su gran 'corazón' logístico y tecnológico en España: Amazon pone a Aragón en el mapa

Desde hace cinco años, el nombre de Amazon está ya inscrito con fuerza en la economía aragonesa. En su vertiente logística y en la tecnológica, el gigante estadounidense ha encontrado en la comunidad una pieza clave de su expansión en España, hasta convertirla en una auténtica puerta de entrada a su red nacional e internacional.



El gran pilar de esta apuesta es el centro logístico de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), desde donde se abastece a 33 centros en España y Europa. Durante las campañas de Black Friday y Navidad, en noviembre y diciembre, llegó incluso a superar la capacidad máxima prevista en su inauguración, fijada en 11 millones de paquetes a la semana.



Con 1.100 trabajadores, esta instalación funciona como un centro de modalidad 'cross docking': la mercancía entra por Zaragoza y sale de inmediato hacia otros almacenes europeos, donde espera su venta final.

Se trata, además, del único ‘cross dock’ de Amazon en España y de uno de los siete que operan en Europa, repartidos entre Reino Unido, Alemania, Francia y Polonia.



La compañía invirtió hasta 175 millones de euros en su construcción. El complejo cuenta con 7.500 metros cuadrados robotizados, 17 brazos automatizados y 31 máquinas de clasificación capaces de gestionar 30.000 unidades por hora, lo que lo sitúa entre los centros más avanzados tecnológicamente de Amazon en Europa.

Nuevo centro en La Muela

A esta infraestructura se suma ahora la apertura, en septiembre, de un nuevo centro de distribución en La Muela. Será una instalación inédita en España y poco común incluso en Europa, ya que este modelo solo existe en menos de una decena de países.





Se trata de un centro de modalidad 'milla 0', diseñado para distribuir productos al resto de almacenes de España con el objetivo de acelerar las entregas en el mismo día o en 24 horas. La idea es que la mercancía permanezca el menor tiempo posible en sus estanterías; en algunos casos, ni siquiera una jornada completa.



Con 30.000 metros cuadrados de superficie, desde La Muela saldrán productos hacia otros centros de Amazon, como el de Barcelona, y desde allí a almacenes de última milla, donde se culminará la entrega al cliente final. La compañía ha invertido más de 100 millones de euros en estas instalaciones, construidas hace tres años para otro uso logístico que finalmente no llegó a activarse.

Dos centros de última milla

Amazon mantiene, además, otras dos instalaciones de última milla en el entorno de Zaragoza. Una está también en Plaza, ocupa 6.600 metros cuadrados y permite acelerar las entregas en la comunidad.

La otra es Amazon Fresh, el supermercado online lanzado en 2022 en la Ciudad del Transporte de Zaragoza, con 3.300 metros cuadrados y un volumen de envíos, capacidad y catálogo ya duplicado.

Tres centros de datos… y los que vienen

La apuesta de Amazon en Aragón no se limita a la logística. Su filial tecnológica, Amazon Web Services (AWS), activó en 2021 tres centros de datos en Villanueva de Gállego, El Burgo de Ebro y Huesca. Más tarde anunció la ampliación de estas instalaciones y la construcción de otro centro en las afueras de Zaragoza, con una inversión de 15.700 millones de euros.



Ese plan volvió a crecer en marzo, cuando la empresa elevó su compromiso hasta 33.700 millones al sumar otros 18.000 millones para nuevos centros de datos en San Mateo de Gállego (Zaragoza) y La Puebla de Híjar (Teruel), además de ampliar el de Huesca. La compañía confirmó también una fábrica para el ensamblaje, la logística y las pruebas finales de los servidores, todavía pendiente de ubicación.