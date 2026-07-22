La inmobiliaria Merlín proyecta en Botorrita un centro de datos comprado a Forestalia: 196 empleos y 1.224M de inversión

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, y el CEO de Merlin Properties, Ismael Clemente, presentan el proyecto 'Zaragoza Wind' E. E.

La inmobiliaria Merlin Properties va a levantar en el municipio de Botorrita un campus de centros de datos con la conexión energética que han adquirido a Forestalia.

La compañía energética aragonesa presentó tres centros de datos en Magallón, Botorrita y Alfamén, pero, posteriormente, vendió el 66% de la capacidad energética a Merlín, que ha elegido a Botorrita para ubicar su proyecto de centro de datos.

Bajo el nombre de 'Zaragoza Wind'. será un campus que se extenderá por 28,8 hectáreas en el polígono de San Antonio, junto a otras parcelas colindantes, con un único edificio, que la empresa ha definido coloquialmente como "un pepino".

La inmobiliaria madrileña va a invertir en su construcción 1.224 millones de euros que incluyen una primera fase de 227 MW, aunque ya prevén, si la capacidad energética lo permite, una ampliación que duplicará la extensión y la inversión.

Las previsiones que maneja Merlín incluyen la creación de 5.000 empleos durante su construcción y unos 500 una vez entre en funcionamiento, de los que 196 serán puestos de trabajo directos.

Las conexiones a la red eléctrica de 'Zaragoza Wind' fueron adquiridas a Forestalia, y sustituirán al anunciado 'Proyecto Búfalo' de la energética aragonesa, que sí tramitará los parques eólicos y fotovoltaicos que tenía asociados.

"Nosotros llegamos a Forestalia de la mano de Levitec meses antes de que saltasen los escándalos que se han visto en la prensa. Se negoció con ellos de buena fe y cuando no existía la presión a la que están sometidos hoy en día. Se pactaron precios antes, pero cuando llegó el momento de ejecutar ya había saltado a la prensa", ha detallado el CEO de Merlín Properties, Ismael Clemente.

El Gobierno de Aragón ha validado el proyecto de Merlin Properties con la Declaración de Interés General y Autonómico (DIGA), lo que permitirá acelerar la tramitación administrativa mediante la figura de los PIGA.

"Este proyecto confirma que Aragón se convierte en el principal hub tecnológico del sur de Europa. A Aragón se le conoce en Bruselas y en las principales sedes de EEUU por ser la comunidad que mayores proyectos de inversión tecnológica está atrayendo, y vamos a incidir en esa idea", ha destacado el presidente de Aragón, Jorge Azcón.

Una vez aprobada esta DIGA, Merlín calcula que finalizará la tramitación a mediados de 2027, lo que permitiría que la infraestructura esté terminada y equipada dos años después, en verano de 2029.

"Un proyecto único en el mundo"

Durante la presentación del proyecto, el responsable de Merlín Properties ha realizado una férrea defensa del proyecto en lo relativo al consumo de agua y energía, asegurando que 'Zaragoza Wind' "no consume agua".

"Los promotores responsables nos rompemos la cabeza para evitar los contras. 'Zaragoza Wind' no consume agua. Se nos exigen poderes mágicos a los centros de datos. La gente no entiende que esto es como tu ordenador. Esto ni tiene chimeneas ni emite metales pesados", ha afirmado Clemente.

Además, sostienen que el consumo eléctrico irá íntegramente ligado a la generación de proyectos propios de energía renovable, realizados por Forestalia, que cubrirán el 87% de sus necesidades, aunque ascenderán hasta el 95% cuando cuenten con la instalación de baterías.

"Es un proyecto humilde, pero único en el mundo. La gente no entiende que consigamos esa hibridación nativa de solar y eólico, gracias al cierzo, que puede ser molesto, pero genera un recurso eólico que no hay en otra parte del mundo. Aquí vais sobrados de recursos renovables, pues aprovechémoslo", ha destacado el CEO de Merlin Properties.

De hecho, el directivo de Merlín ha cargado contra los movimientos opositores de la expansión de centros de datos.

"En los últimos años, el debate sobre centros de datos se ha simplificado con cierta malicia. Solo llaman industria a apretar tuercas, cuando quieren poner palos a la gran industria del siglo XXI, la industria digital. El consumo viene de actividad humana, de una necesidad social. El centro de datos es mi hijo con ChatGPT, un hospital leyendo radiografías con IA, o los que se oponen mientras se coordinan por Whatsapp", ha añadido.

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