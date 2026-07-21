CEOE Aragón ve "necesario y esencial" el Corredor Cantábrico-Mediterráneo: "Dota competitividad"

La reivindicación histórica del Corredor Cantábrico-Mediterráneo es uno de los principales objetivos del actual presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier. Este martes en una entrevista en el programa 'Buenos días, Aragón' de Aragón Radio ha puesto el foco en esta demanda que va a tratar este miércoles junto a su homólogo valenciano, Vicente Lafuente.

Tesier ha sido claro en los beneficios de este corredor ferroviario no solo para la economía de las comunidades beneficiarias sino también para el global nacional. "El Gobierno Central no puede dejar de realizar y acometer lo que son las inversiones estratégicas que pueden dotar a nuestro país y a nuestro ecosistema empresarial de la competitividad necesaria para seguir compitiendo", ha valorado.

De esta forma, a través de la reunión de este miércoles ambas instituciones quieren "unir fuerzas" para mandar un mensaje al Gobierno de Pedro Sánchez.

Tesier ha valorado el Corredor Cantábrico-Mediterráneo con el tramo ferroviario Teruel-Sagunto de "absolutamente necesario y esencial". A su juicio, llevar esto a término supondría "dotar de competitividad al ecosistema empresarial".

En términos empresariales, el presidente de CEOE Aragón pone el foco en plantas de automoción que serían de las principales beneficiarias de este corredor ferroviario. "Facilitaría lo que es la competitividad de plantas como Mercedes en Vitoria, Stellantis en Aragón, Volkswagen en Navarra, Ford en Valencia y por lo tanto dotaría también a esa industria y a otras una competitividad mayor", ha subrayado.

Reducción de emisiones

Más allá de nivel empresarial, Tesier ha incidido en otro aspecto como el medioambiental. "Este cambio estratégico de comunicación lo que haría es además reducir notablemente las emisiones de CO2 porque todo el tráfico de Sagunto a Zaragoza en estos momentos, mayoritariamente, se está produciendo por carretera con las emisiones correspondientes y también con los riesgos que ese tráfico conlleva en la seguridad vial", ha indicado.

Esta medida, ha recalcado, "emitiría muchas menos emisiones".

De esta forma, Tesier junto a Lafuente van a unirse y si fuera necesario ha señalado que acudirían a los ministerios correspondientes para recalcar la necesidad de llevar a cabo este corredor ferroviario.

"No podemos dejar de tener músculo, no podemos dejar de tener fuerza y no podemos dejar de acometer las decisiones que son necesarias para hacer a nuestro país más competitivo. No nos lo podemos permitir", ha concluido.