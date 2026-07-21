Amazon ultima la apertura de su nuevo centro logístico en La Muela: "Mejoraremos las entregas en 24 horas"

Avance en la puesta en marcha del centro logístico de Amazon en La Muela (Zaragoza) E. E.

Amazon está dando los últimos pasos para la apertura de su nuevo centro logístico en La Muela, en Zaragoza, para el próximo 7 de septiembre. Abrirá con un centenar de trabajadores, aunque las previsiones apuntan a que llegarán a 300 empleados para las campañas de Black Friday y Navidad, y a los 600 en un plazo de tres años.

Será un centro único en España, de la modalidad de ‘milla 0’, que distribuye al resto de almacenes de España con el objetivo de agilizar y mejorar las entregas en el mismo día o en 24 horas. Está concebido con la idea de que sus productos pasen el mínimo tiempo posible en sus estanterías, algunos ni un día.

No en vano, será el primero de estas características en España, y apenas cuentan con menos de una decena similares en el resto de Europa. Con una extensión de 30.000 metros cuadrados, desde La Muela se enviarán los productos a otros centros de Amazon, como el que tiene en Barcelona, y desde donde se trasladarán a otros de última milla, para ser finalmente entregados a los clientes.

Avance en la puesta en marcha del centro logístico de Amazon en La Muela (Zaragoza) E. E.

El gigante americano ha invertido más de 100 millones de euros en estas instalaciones, que construyó hace tres años para convertirlo en un centro de media milla, pero que finalmente no quiso abrir cuando tenía todo preparado para ello. Tres años después, ha decidido ponerlas en funcionamiento con otro planteamiento dentro de su red logística en España.

Será un centro complementario al que tiene en Plaza, en la ciudad de Zaragoza. Este está concebido como un centro de modalidad “cross docking”, es decir, la puerta de entrada de los productos a la red de Amazon en Europa, aunque centrado en productos con menos rotación, y que suministra a otros almacenes de todo el continente, en donde ya los guardan hasta que tienen comprador.

Avance en la puesta en marcha del centro logístico de Amazon en La Muela (Zaragoza) E. E.

“Este centro permite tener una capa adicional de almacenamiento para poder centrarnos en este tipo de artículos de alta rotación y agilizar esas entregas”, ha detallado el director de este centro logístico, Jaime González del Palacio.

En el caso de La Muela, sus imponentes estanterías se almacenarán productos de muy alta demanda y que son comprados, en muchos casos, para recibir en el mismo día, como cremas, cepillos de dientes, piensos, comidas para mascotas, papel de fotografía instantánea, complementos alimenticios…

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Su puesta en marcha será gradual, con un turno al día durante las primeras semanas con la previsión de avanzar progresivamente en la ampliación hacia dos turnos y a 24 horas, también los fines de semana. La selección de personal ya se ha puesto en marcha, con distintos perfiles de operarios, mantenimiento, ofimática, recursos humanos, o personal de compras, entre otros.

A diferencia, por ejemplo, del de Plaza, altamente robotizado, la gestión de los productos en las estanterías será, principalmente, manual, por medio de toros, que se moverán a través de guías colocadas en el suelo para evitar colisiones. Una vez que los artículos son demandados por algún punto de la red nacional, se preparan para introducirlos en cajas o palés y enviarlos a los centros.