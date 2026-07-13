María Alfonso, cofundadora y CMO de PARIS/64: "Queremos estar presentes en las grandes capitales de moda del mundo"

Emprender con una idea, crecer sin renunciar a los valores y demostrar que es posible competir desde Aragón en el mercado internacional del lujo contemporáneo. Ese es el recorrido de María Alfonso, CMO, directora creativa y cofundadora de PARIS/64, una firma que en apenas unos años ha pasado de nacer de una conversación en el sofá a abrir las puertas de Nueva York y preparar su desembarco en otras capitales de la moda.

Durante su participación en el encuentro 'Raíces & Trayectorias', celebrado en Zaragoza, la empresaria compartió una visión del liderazgo basada en la resiliencia, la capacidad de aprender de los errores y la importancia de rodearse de equipos sólidos.

En esta entrevista reflexiona sobre los retos de emprender, el valor de mantener la producción y el talento en Aragón, el impacto de liderar una empresa en pleno crecimiento y el papel de las mujeres que deciden abrir camino con proyectos propios, animándolas a confiar en su propósito y dar el paso pese a las dificultades.

P.- Antes de PARIS/64, ¿qué momento de tu vida dirías que despertó tu espíritu emprendedor?

R.- Una de las claves es de dónde venimos. La fundamos mi marido y yo, y ambos venimos de familias emprendedoras, en las que lo hemos vivido en nuestras casas. Es una semillita que está ahí y que, aunque parezca que no, te acaba despertando las ganas de crear un proyecto propio.

Nosotros teníamos nuestros proyectos profesionales en Barcelona, queríamos tener algo juntos y nos lanzamos por una marca de bolsos. A mí me encanta la moda y a él la parte de diseño y negocio. Formábamos un buen tándem. Fue algo espontáneo.

P.- ¿Cómo fue ese momento?

R.- Una conversación de sofá, de “nos lanzamos a hacer algo juntos” y “pues venga”. Mi marido me dijo que si era consciente de todo lo que suponía empezar un proyecto así. Siempre hay un punto de inconsciencia muy alto. No eres consciente de todo lo que va a suponer después, cuando tienes un propósito de que sea una marca global e internacional. Poco a poco, ves las dificultades máximas que tiene y los retos y desafíos a los que te enfrentas.

María Alfonso, cofundadora, directora creativa y CMO de PARIS/64 E. E.

P.- Si hoy volvieras a empezar desde cero, ¿habría algo que harías de forma completamente distinta?

R.- Yo creo que no. Por supuesto que hemos cometido errores, pero forman parte del aprendizaje y del proceso. Detrás de todo éxito debe haber un fracaso, y vas aprendiendo de tus propios errores. Cuando empezamos teníamos 2 modelos de bolsos y una capacidad limitada de compra de stock, decidimos ir con esos modelos con la misma apuesta, y uno no funcionó tan bien.

Ahora haría las cosas de otra manera, primero testándolas y después lanzarlas en un ‘preorder’. Todo forma parte del proceso y es importante vivir esos errores para ir formándote profesionalmente para tomar mejores decisiones.

P.- ¿Cuál fue la primera gran “victoria” que os hizo pensar que el proyecto tenía futuro? ¿Qué decisión de aquellos primeros años resultó determinante para el crecimiento posterior?

R.- Nosotros empezamos con una marca que era 100% online desde Barcelona. Cuando ya empezó a crecer muchísimo, decidimos volver a Zaragoza para construirla desde aquí de una forma más sólida. El primer granito fue la apertura de una tienda en Zaragoza, y luego la entrada de unos inversores que apoyaron el proyecto.

Eso fue un clic, junto con la contratación de los primeros trabajadores. Fue cuando vimos que el negocio ya iba más allá. La apertura de la tienda Madrid, en Claudio Coello, que fue la segunda tienda, que era muy espectacular, también fue un hito muy importante.

P.- ¿Qué has aprendido sobre ti misma liderando la empresa en los momentos más complicados?

R.- Lo que aprendes es, sobre todo, a saber modular las emociones. Tener una empresa es una montaña rusa. Hay días maravillosos de venta en que todo te sale bien, y días que son terribles. Aprendes muchísimo a intentar verlo desde una perspectiva racional, de negocio, en el corto, medio y largo plazo.

Además, lo que es el gran reto para toda empresa y para toda persona que la gestiona es saber llevar equipos. Las personas son las que te ayudan a que tu proyecto vaya hacia el camino que tú quieres y eso supone unos componentes altos de saber liderar y comunicar. Uno se sabe llevar a sí mismo, pero estar con un equipo cada vez más grande es el principal aprendizaje.

María Alfonso, cofundadora, directora creativa y CMO de PARIS/64 E. E.

P.- ¿Cómo ha evolucionado PARIS/64 desde esos dos primeros modelos hasta hoy?

R.- Ha evolucionado muchísimo. La marca se fundó en 2019. Antes teníamos exclusivamente bolsos y ahora, aunque sigue siendo la categoría reina y principal, también tenemos calzado, textil o accesorios. Ha ocurrido de forma natural porque las propias clientas los iban pidiendo. Queremos llegar a crear ese universo de ‘mujer PARIS/64’.

También empezamos online y ahora tenemos cuatro tiendas en España, en Zaragoza, Madrid, Sevilla, y Bilbao, más una expansión con El Corte Inglés para tener nuestros propios córners con personal e identidad de marca, en Madrid, Valencia y Vigo. Un hito máximo para la marca fue, en diciembre del año pasado, la apertura de la primera tienda internacional en Nueva York. Acabamos de cerrar el local en Barcelona para la siguiente apertura.

Además, hemos pasado de fabricar en Ubrique a tener nuestra propia fábrica en Illueca, con la dificultad que supuso para formar a muchísimas personas acostumbradas a trabajar con calzado, pero no con bolsos. Fue una decisión estratégica de destinar la inversión a la fábrica y no abrir, quizás, cuatro tiendas más para tener un control más sólido de la producción, que es clave. No puedo abrir una tienda en Nueva York y no tener bolsos que poner en las estanterías.

P.- ¿En qué ámbito de la moda encaja PARIS/64, o en cuál queréis posicionaros?

R.- PARIS/64 es una marca de bolsos que se sitúa en lo que se llama el segmento de lujo contemporáneo, lujo asequible, lujo silencioso y, para mí, también alta artesanía. Es una marca que transmite en todas sus vertientes una imagen de lujo, muy cuidada, con todo al máximo detalle, ya que el valor que nos mueve es la excelencia, pero el producto está en un rango de precio asequible y no dentro de lo que sería la categoría de lujo por excelencia o lujo tradicional.

Es un segmento que está creciendo muchísimo porque se caracteriza por ser lujo silencioso. Lo que habla es más el producto, el diseño, el acabado, la calidad, o la experiencia y no tanto los logos. Lo que está detrás es alta artesanía, un acabado excelente, que se fabrica, en muchísimos de sus pasos productivos, de manera artesanal y no de manera industrial.

María Alfonso, cofundadora, directora creativa y CMO de PARIS/64 E. E.

P.- ¿Cómo se evita perder la esencia cuando el negocio empieza a escalar?

R.- Hay varias claves. Una es que los fundadores sean capaces de seguir transmitiendo, desde su liderazgo, a las personas que se unen al proyecto cuál es el propósito de la marca y hacia dónde vamos. Que los propios fundadores no vayan virando ni cambiando, sino que tengan un propósito claro y lo transmitan, y que nunca lo pierdan.

P.- En ese sentido, ¿qué importancia tiene para vosotros fabricar desde Illueca?

R.- Es el alma de PARIS/64, el propósito principal. La marca nace con el propósito de mantener los oficios tradicionales en España. Realmente creemos que hay un valor máximo en cómo se fabrican bolsos en este país, y que, si no hay marcas que luchan porque eso perdure, acabará desapareciendo. Las grandes corporaciones fabrican en China, Asia u otros mercados fuera de España.

Como aragoneses, la apertura de la fábrica es el punto que más orgullo nos da. La comarca del Aranda ha sido devastada por la deslocalización industrial y nuestro objetivo es revitalizarla desde un enfoque de la excelencia y alta artesanía, y que sea un reclamo para otras marcas que vengan a fabricar aquí. Tenemos 50 personas, casi todas mujeres que estaban en desempleo de larga duración, y les hemos dado una segunda oportunidad de trabajar. Es un proyecto de impacto en el territorio.

P.- Después de la apertura en Nueva York. ¿Cuál es el siguiente paso?

R.- El gran propósito desde que nacimos fue ser una marca internacional. Nuestro siguiente paso será París y otro de los grandes objetivos será Tokio. Nuestros principales mercados internacionales en venta online son Estados Unidos y Japón. Queremos estar presentes en las principales capitales de moda del mundo. Tenemos un modelo de negocio de pocas tiendas, pero muy bien posicionadas en las principales capitales de moda del mundo.

P.- ¿Qué desafíos plantea la inteligencia artificial al marketing y a la creatividad?

R.- La IA es algo valiosísimo en todas las empresas. Veo clave que no sustituya, sino que haga brillar a las personas, optimice sus tiempos y procesos y ayude a analizar datos y tomar mejores decisiones de negocio que debes tomar tú.

En el marketing y diseño, también ayuda muchísimo en las creatividades. Tienes una idea de bolso y, si antes te costaba cinco horas dibujarla, ahora lo tienes en media hora. Al final, la toma de decisiones depende de muchas variables, y a la inteligencia artificial aún le faltan. Nos ayudará a ser más rápidos y analizar datos, pero las decisiones las tomo yo.

P.- ¿Qué le dirías a otras mujeres para animarlas a emprender y liderar su propio proyecto?

R.- Es un camino duro, pero, si tienen una idea y propósito claro, que confíen y se lancen. Tienes que estar dispuesto a desarrollar un nivel de resiliencia máximo, con muchas dificultades, pero es posible. También es clave no dejarlo todo para ese proyecto, sino que, en las fases iniciales, tengas una entrada de dinero con tu trabajo original.

Si no, la angustia, ansiedad y nerviosismo de la necesidad de facturar no te dejará pensar con claridad. Fue muy importante mantener nuestros propios trabajos mientras desarrollábamos en paralelo lo que era PARIS/64, para que tu vida no dependa exclusivamente de este emprendimiento, ya que no sabes en cuánto tiempo va a ser rentable.