Aragón se juega 250 millones de euros con la amenaza de Trump de cortar el comercio con España

Donald Trump no puede estar callado ni siquiera con un Mundial en su país de por medio, y ahora vuelve a poner en vilo a la economía con su amenaza de cortar el comercio con Estados Unidos, una sacudida que en Aragón se leería más como un temblor de fondo que como un seísmo inmediato.

Con una exposición todavía limitada pero con sectores sensibles asomados al borde de una factura incierta, la comunidad entra en un territorio donde la política exterior deja de ser un titular lejano y se convierte en arancel, competencia y desvelo empresarial.

Pese a la inestabilidad constante por las amenazas de aranceles, Aragón exportó 251 millones de euros a Estados Unidos en 2025, con 643 empresas operando en ese mercado y una evolución más dinámica que la media nacional, pese al nuevo escenario de incertidumbre.

Fue el propio presidente estadounidense quien, sin que nadie le preguntara, anunciaba este miércoles que había dado orden al secretario del Tesoro, Scott Bessent, de "cortar todo el comercio" con Madrid, al que ha vuelto a definir como un socio "terrible" y como un "caso perdido".

Por el momento, el encaje legal de un hipotético embargo o sanciones carece de concreción, ya que la política comercial es una competencia exclusiva de la Unión Europea, que negocia en nombre de los 27 países. Por ello, cualquier represalia de Washington difícilmente puede dirigirse contra un único Estado miembro.

"España es un caso perdido. Es un socio terrible dentro de la OTAN. No participa, no paga. No quiero tener nada que ver con España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluso las visitas. No queremos tener nada que ver con ellos", ha dicho Trump, dirigiéndose al secretario del Tesoro, también presente en la sala.

Aunque la exposición de Aragón al mercado estadounidense es menor que la media nacional, las exportaciones de la comunidad alcanzaron los 251 millones de euros en 2025, lo que representa el 1,61% del total regional. Durante este periodo, 643 empresas operaron en EEUU, de las cuales 252 mantienen una actividad exportadora regular.

Destaca que, pese a los aranceles y la incertidumbre, se vendió por 16 millones más que en 2024, frente al descenso del 8% de las exportaciones del total de España.

De hecho, la tendencia sigue siendo ligeramente al alza durante los cuatro primeros meses de 2026, en los que se vendió a Estados Unidos por valor de 91,1 millones de euros, casi un 5% más que entre enero y abril de 2025.

En este tiempo, el principal producto que salió de Aragón con destino a Estados Unidos fueron bienes de equipo (40,9 millones de euros), como maquinaria industrial, transformadores y aparatos eléctricos o aeronaves. Resaltan también las semifacturas (18,8 millones), como el papel, productos químicos o medicamentos; o la alimentación (15 millones).

Desde la victoria electoral de Donald Trump en noviembre de 2024, todo su mandato ha estado rodeado de tensión, nervios e incertidumbre en los mercados internacionales. Las amenazas de aranceles a productos extranjeros, como ya ocurriera en su anterior mandato, ponen en jaque las exportaciones procedentes de Europa, principalmente de sectores como la alimentación, dentro de sus políticas proteccionistas.