La oscense 'Up Lifting' contratará a 32 personas para impulsar la fabricación de maquinaria pesada

La compañía oscense ‘Up Lifting’ va a ampliar sus instalaciones en la Plataforma Logística de Huesca (Plhus) gracias a una inversión de 11,4 millones de euros que le permitirá triplicar su producción, dedicada a la fabricación de maquinaria pesada y equipos de elevación.

En concreto, la empresa pasará de 8.000 a 20.000 metros cuadrados en la capital oscense, al incorporar nuevas áreas de montaje y pintura, incorporando nuevas infraestructuras en procesos industriales avanzados.

Está previsto que este nuevo proyecto permita crear 32 empleos directos en la empresa y 60 indirectos, tanto en la fase de construcción como cuando entre en funcionamiento.

El Gobierno de Aragón ha declarado esta ampliación como una Inversión de Interés Autonómico, lo que permitirá agilizar la tramitación administrativa al otorgarle un carácter preferente en los procedimientos necesarios para su implantación.

“Es una empresa líder en elementos de fabricación y bienes de equipo, que refuerza el tejido industrial aragonés en un sector estratégico como la defensa. Con su trabajo a lo largo de los años, muy discreto, ha conseguido consolidarse como una de las principales proveedoras del Ministerio de Defensa”, ha subrayado la vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero, tras la reunión del Consejo de Gobierno que ha aprobado la declaración de inversión de interés autonómico.

El proyecto incluye la incorporación de nuevos procesos industriales avanzados, como instalaciones eléctricas, neumáticas y de gas, redes de agua industrial y saneamiento. Se añadirá también una línea de tratamiento y pintura automatizada con cabinas robotizadas, granallado y horno, que permitirá mejorar la calidad, eficiencia y capacidad de fabricación de los equipos.

“Es una oportunidad para reforzar la innovación tecnológica y añadir valor a la capacidad de proyección internacional”, ha apuntado.