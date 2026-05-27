Amazon recibe el visto bueno ambiental para continuar su expansión con los centros de datos de El Burgo de Ebro

Amazon Web Services sigue dando pasos en su expansión por Aragón. Si a principios de mayo, en el primer acuerdo del nuevo Gobierno de PP y Vox, se aprobó el PIGA para sus instalaciones en Villanueva de Gállego y Huesca, ahora acaba de recibir el aval ambiental de sus nuevos centros de datos en El Burgo de Ebro, el último paso antes de su visto bueno definitivo.

La resolución del Inaga, publicada este martes, otorga la autorización ambiental integrada al gigante americano, siempre que cumpla con diversos condicionantes, como la elaboración de un “adecuado” programa de control y vigilancia ambiental, la gestión de los residuos de la construcción, o el uso de energía renovable al 100% en el año 2030.

Con esta autorización, en las próximas semanas deberá recibir la aprobación definitiva del PIGA de este centro de datos, incluido en la primera ampliación que anunció Amazon en abril de 2024. Se completará cuando reciba el visto bueno al que se ubicará en el polígono Empresarium de Zaragoza, pendiente de la reparcelación de los suelos.

Camino aparte llevan los últimos centros anunciados en San Mateo de Gállego y La Puebla de Híjar y la nueva ampliación en Huesca (en el polígono Plhus), que elevan la inversión a 33.700 millones de euros, así como la fábrica de servidores. Estos todavía tienen por delante todo el camino de aprobaciones, alegaciones, estudios e informes.

Amazon ya tiene en funcionamiento un centro de datos en El Burgo de Ebro, y las nuevas instalaciones se ubicarán a unos 400 metros, al otro lado de la carretera N-232. Ocupará 43 hectáreas y estará compuesto por cuatro edificios de almacenamiento de datos, otro de control de accesos, y dos de archivo de datos.

Además, hay una serie de instalaciones auxiliares que incluyen generadores de reserva, dos subestaciones eléctricas, depósito principal de almacenamiento de combustible de 40 metros cúbicos, planta de tratamiento de agua, una caseta de bombeo para sistemas de protección contra incendios (PCI), reservorios de agua y muelles de carga en cada edificio.

Se instalará una planta fotovoltaica para autoconsumo sobre las reservas de agua, constituida por 8.736 paneles solares, con una potencia total instalada de 4,25 MW.

El centro funcionará en tres turnos de trabajo, durante las 24 horas del día y 365 días al año, y, según la documentación proporcionada al Inaga, empleará un total de 150 trabajadores (30 por edificio).

Consumo de agua y energía

El centro de datos tiene una necesidad de abastecimiento de agua de casi 115.000 metros cúbicos al año. Para ello, la fuente principal será el Canal Imperial de Aragón, que se absorberá en los meses de junio, julio y agosto, con la red municipal de El Burgo de Ebro como opción de reserva.

Además del agua de abastecimiento, Amazon prevé emplear, como agua industrial de refrigeración, cerca de 80.000 metros cúbicos al año de agua de lluvia acumulada en los reservorios que se construirán en el centro de datos.

Por otro lado, las instalaciones requerirán un consumo anual de electricidad de 1.766.000 MWh/año para el desarrollo de la actividad de los centros de datos.