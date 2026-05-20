El Ayuntamiento de Ejea convoca nuevas ayudas de apoyo a la actividad económica y la creación de empresas

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros ha abierto nuevas convocatorias de subvenciones destinadas a apoyar la actividad económica, fomentar el empleo, impulsar la creación de nuevas empresas y favorecer la implantación de actividades en el Casco Histórico de la localidad.

Estas ayudas se articulan en diferentes líneas de apoyo dirigidas a personas autónomas, microempresas, nuevas iniciativas empresariales y actividades económicas que contribuyan a dinamizar el municipio y su tejido productivo.

Ayudas para el fomento de la actividad económica en el Casco Histórico

Una de las convocatorias está dirigida al fomento de la actividad económica en el ámbito del Casco Histórico de Ejea de los Caballeros. Podrán beneficiarse de estas ayudas las personas físicas y jurídicas que implanten actividades en el Casco Histórico de Ejea de los Caballeros.

Entre las actividades subvencionables se incluyen restaurantes, bares de tapeo, comercios de proximidad, comercio minorista, tiendas de artesanía, tiendas multiservicios, oficinas profesionales, sedes de asociaciones y entidades públicas, así como negocios relacionados con el turismo.

Quedan excluidos de esta convocatoria los talleres de manufacturas, las sociedades y peñas gastronómicas privadas, los bares de copas y las discotecas.

Las actividades deberán reunir las condiciones de nueva creación, ampliación o traslado, estar ubicadas en el Casco Histórico de Ejea de los Caballeros y contar con apertura al público.

Calle de Ejea de los Caballeros. turismoejea.es

La subvención no podrá exceder el 80% de los gastos subvencionables acreditados y tiene un límite máximo de 4.500 euros por solicitante.

Las actuaciones objeto de la subvención tendrán que haberse realizado entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026. A efectos del pago de la ayuda, el plazo límite de justificación será el 1 de octubre de 2026.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 3 de agosto de 2026, inclusive.

Apoyo a la actividad económica y a las inversiones productivas

Dentro de estas subvenciones, la Línea 1 va dirigida a apoyar la actividad económica y las inversiones productivas de las empresas, especialmente autónomos y microempresas que tengan su actividad en Ejea de los Caballeros.

La ayuda cubrirá el 80% de los gastos subvencionables, con un importe máximo de subvención de 1.000 euros, siendo necesaria una inversión mínima de 500 euros.

Entre los gastos subvencionables se incluyen la adquisición de inmuebles y determinadas obras en edificios ubicados en Ejea de los Caballeros, inversiones para mejorar la accesibilidad a personas con diversidad funcional, adquisición de mobiliario, instalaciones o herramientas para la digitalización.

Ejea de los Caballeros. E. E.

Las actuaciones subvencionables deberán desarrollarse entre el 2 de septiembre de 2025 y el 1 de septiembre de 2026. El plazo límite de justificación, a efectos del pago de la subvención, será el 11 de septiembre de 2026. El plazo de presentación para esta línea estará abierto hasta el 22 de mayo de 2026.

Ayudas a la creación de nuevas empresas

Por su parte, la Línea 2 va destinada a apoyar la actividad económica y las inversiones productivas de las empresas de nueva creación. Podrán beneficiarse personas y microempresas que desarrollen su actividad en el municipio.

El importe de la subvención alcanzará el 80% de los gastos subvencionables, con un máximo de 2.000 euros por beneficiario. Serán subvencionables aquellos gastos realizados necesaria y exclusivamente para la creación y puesta en marcha de la actividad antes de la presentación de la solicitud.

Algunos de los gastos subvencionables son proyectos técnicos de obra, medidas de ahorro y eficiencia energética, gastos de publicidad, seguro de responsabilidad civil del primer año de actividad, asesoramiento legal y empresarial derivado de la constitución de la empresa o alta en suministros.

Las actuaciones objeto de subvención deberán realizarse entre el 2 de septiembre de 2025 y el 1 de septiembre de 2026. El plazo límite de justificación, a efectos del pago de la ayuda, será el 11 de septiembre de 2026. El plazo de presentación de solicitudes también permanecerá abierto hasta el 22 de mayo de 2026.

Con estas convocatorias, el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros busca reforzar su apoyo al tejido empresarial local, a la creación de nuevas actividades económicas y a la revitalización del Casco Histórico, contribuyendo al desarrollo económico, la generación de oportunidades y el impulso del empleo en el municipio.