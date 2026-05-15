El CICA reúne a sus socios en su II Asamblea General para impulsar la industrialización del sector en Aragón

El Clúster Industrial de la Construcción de Aragón (CICA) celebró este jueves 14 de mayo su II Asamblea General.

El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de Saltoki Empresarium, y sirvió para hacer balance del segundo año de actividad del clúster y reforzar su papel como agente estratégico en la transformación del sector de la construcción.

La entidad reunió en Zaragoza a empresas, instituciones y expertos para analizar los avances del último año y abordar los principales retos de futuro. Asimismo se puso especial atención en la industrialización, la seguridad jurídica y la financiación de nuevos modelos constructivos.

Durante la apertura, los representantes institucionales y empresariales destacaron el papel de CICA como plataforma de colaboración entre empresas y como agente tractor para impulsar la innovación y la competitividad en Aragón.

En este sentido, se puso en valor la capacidad del clúster para generar proyectos compartidos y favorecer la conexión entre empresas, administración y agentes del conocimiento.

Balance del último año

Uno de los puntos centrales de la asamblea fue la presentación del balance de actividades desarrolladas durante el último año.

El clúster expuso el crecimiento de su base asociativa, la incorporación de nuevas empresas y colaboradores, así como las distintas iniciativas promovidas en ámbitos como la innovación o la captación de financiación para proyectos estratégicos.

Entre ellas, destacan las propuestas presentadas a programas regionales y nacionales, como las ayudas a Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI), que permiten fomentar proyectos colaborativos de alto impacto en el sector.

II Asamblea General de CICA. CICA.

A través de la ponencia “Construcción industrializada: casos y aprendizajes. SEI y Saltoki Offsite”, se mostraron experiencias reales de aplicación de sistemas industrializados en edificación.

Así, se lograron evidenciar cómo la fabricación offsite se está consolidando como una solución para reducir plazos de obra, mejorar la eficiencia y aumentar la sostenibilidad de los procesos constructivos.

Además, expertos jurídicos y representantes del sector financiero abordaron uno de los debates más relevantes en la evolución del sector: la adaptación del marco legal y financiero a los nuevos sistemas constructivos.

Víctor Serrano, consejero de Urbanismo, en la II Asamblea General. CICA.

Con esta segunda asamblea, CICA refuerza su posicionamiento como espacio de referencia para impulsar la modernización de la construcción y apuesta por la industrialización, la digitalización y la innovación como pilares para aumentar la competitividad del sector y dar respuesta a desafíos como la sostenibilidad o la necesidad de vivienda.

La jornada concluyó con un encuentro de networking entre los asistentes y una visita a las instalaciones de Saltoki Empresarium, en un entorno concebido para fomentar nuevas sinergias entre los socios y seguir fortaleciendo el ecosistema de la construcción en Aragón.