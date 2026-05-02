La frustración de no poder comprar una vivienda: dos de cada tres aragoneses tuvieron que desistir por el alto precio

Zaragoza, Huesca y Teruel ven cómo el acceso a un hogar se convierte en una carrera de obstáculos inalcanzable para miles de ciudadanos. Mientras los precios de venta encadenan máximos históricos y la oferta de obra nueva se drena a cuentagotas, el anhelo de comprar una vivienda en Aragón ha pasado de ser un paso natural en el proyecto de vida a una fuente de frustración crónica.

Entre salarios que no escalan al mismo ritmo que el metro cuadrado y unas condiciones hipotecarias cada vez más restrictivas, una generación entera de aragoneses se ve empujada al alquiler perpetuo o a seguir viviendo con sus padres, observando con impotencia cómo las llaves de su futuro se quedan, un año más, fuera de su alcance.

El Instituto Nacional de Estadística ha puesto cifras a esta realidad. Y es que dos de cada tres aragoneses que, durante el 2025, se interesaron en comprar una vivienda no dieron el paso definitivo por el alto precio.

Ello supone que más de 41.100 aragoneses rastrearon el mercado durante el pasado año con intención de mudarse o comprarse una vivienda, pero el excesivo precio de los pisos cortó las alas de todos ellos. En comparación, esa cifra es superior, por ejemplo, a la ciudad de Teruel.

El porcentaje es inferior a la media nacional, situada en el 67,2%, lo que muestra que Aragón no figura entre los mercados más tensionados, pese a que el acceso económico esté frenando los deseos de los ciudadanos de cambiarse de casa.

Según datos de Idealista, el precio de la vivienda se ha disparado un 13,3% en el último año, alcanzando los 1.640 euros/metro cuadrado. Esto supone que, de media, un piso de 80 metros cuadrados costaría 131.200 euros.

Sin embargo, la realidad es todavía más prohibitiva, por ejemplo, en la ciudad de Zaragoza, donde el precio ya llega a los 2.246 euros/metro cuadrado después de crecer un 14,3% en un año. Es decir, el mismo piso de 80 metros, cuesta casi 180.000 euros, cuando en marzo de 2025 tenía un valor de 157.000 euros.

En total, como refleja el INE, 62.000 aragoneses vieron truncado su intento de cambiar de vivienda en 2025, lo que representa el 5,4% de la población de 16 años o más en la comunidad.

No obstante, Aragón no es de las comunidades que sale peor paradas de este dato, ya que es la tercera con menos población que tuvo que desistir de su deseo de comprar un piso. Lejos se encuentran Baleares (10,6%), Madrid (10,2%), Canarias (8,9%) o Cataluña (8,7%).

Además del alto precio, otros factores también echaron atrás a posibles compradores, como que la vivienda no cumpliera los requisitos como localización o número de habitaciones (a casi el 10%). Otros, el 8,5%, no reunían las condiciones necesarias para adquirir el inmueble.