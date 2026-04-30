Una teleoperadora plantea el despido de más de 400 personas en Zaragoza: "Sería un golpe durísimo"

La teleoperadora Majorel ha planteado el despido de hasta 422 trabajadores de su centro de trabajo en Zaragoza. La compañía y los sindicatos han iniciado las negociaciones de un ERE que supondría la salida de más de la plantilla.

Durante esta primera jornada de negociación, en vísperas del 1 de mayo, la empresa ha presentado una primera documentación en el que ampara el ERE en pérdidas económicas y de clientes. El ajuste laboral afectaría a personal de estructura y agentes y a los servicios que ofrece a Lowi y Vodafone.

Los sindicatos pidieron que las negociaciones se llevaran a cabo en Zaragoza ya que sería el centro de trabajo que más personal perdería y al encontrarse a mitad camino entre sus otras oficinas en Barcelona y la sede social en Madrid. Ello, dicen desde el Comité, fue denegado por la empresa, a quien acusan de alejar el conflicto de donde se genera.

Además, los sindicatos han exigido el desglose por centro de las “supuestas” pérdidas y el número de trabajadores y trabajadoras que han cesado su actividad en la empresa desde el 1 de enero de 2026, ya que consideran que se ha producido una “deslocalización” de la plataforma en los últimos años.

Para el Comité, este ERE supone un durísimo golpe y una malísima noticia, para Zaragoza y su comarca, puesto que Majorel (anteriormente Qualytel) ha sido un motor de contratación, llegando a contar con 2.000 empleados, la mayoría mujeres.

Las negociaciones continuarán el próximo 11 de mayo. En ellas, añaden los sindicatos, estará en juego la “supervivencia” de uno de los ‘call centers’ más veteranos de Aragón, por lo que piden la colaboración de las instituciones aragonesas.