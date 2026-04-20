Zaragoza Logistics Center y UPF-BSM lanzan un programa conjunto para formar a los futuros líderes logísticos

Zaragoza Logistics Center (ZLC) y la UPF Barcelona School of Management (UPF-BSM) han puesto en marcha el nuevo programa ejecutivo.

“Liderazgo en Logística y Cadena de Suministro: Estrategia, Innovación y Transformación Digital”, una formación especializada diseñada para impulsar el desarrollo de profesionales en un entorno logístico cada vez más global y cambiante.

Nace de la alianza académica entre ambas instituciones y responde a una necesidad creciente del mercado: formar perfiles capaces de conectar la excelencia operativa con la visión estratégica, la innovación, la sostenibilidad y la transformación digital en la cadena de suministro.

Con una duración de 30 horas en formato online, el programa se desarrollará entre el 20 de mayo y el 26 de junio de 2026.

Está dirigida a mandos intermedios, responsables de operaciones y profesionales que quieran avanzar hacia puestos de mayor responsabilidad.

Una alianza académica de impacto

Como parte de las acciones de lanzamiento del programa, ZLC y UPF-BSM organizarán el próximo 28 de abril un webinar abierto sobre liderazgo en "supply chain". En él se abordarán algunos de los principales retos actuales del sector y se presentarán las claves del nuevo programa formativo.

El contenido aborda retos clave del sector, como el diseño de redes, la automatización o la inteligencia artificial. También incluye liderazgo, toma de decisiones y gestión del talento.

Para ello, el programa combina clases con expertos, casos reales, talleres, networking y un hackathon final con un reto industrial.

Firma del convenio entre ZLC y UPF-BSM. Cedida.

“Este programa responde a la necesidad de formar perfiles capaces de liderar la transformación de la cadena de suministro”, ha señalado Isabel Nuez, directora gerente de ZLC.

Por su parte, Rafael de Miguel, director académico, ha añadido que el enfoque es “riguroso y práctico, alineado con las tendencias más avanzadas del sector”.

Por último, Fátima Piqué, subdirectora general de UPF-BSM, ha añadido que esta colaboración permite ofrecer “una propuesta conectada con las necesidades reales de las organizaciones”.

Inscripciones hasta el 5 de mayo

La apertura de esta primera edición llega en un momento de especial dinamismo para el sector logístico.

Con esta nueva propuesta, ZLC y UPF-BSM refuerzan su compromiso con la formación de profesionales de distintos sectores que deseen actualizar su visión, adquirir herramientas prácticas y fortalecer su capacidad de liderazgo.

El plazo de inscripción estará abierto hasta el 5 de mayo y las plazas son limitadas.