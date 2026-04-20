Fundación Ibercaja reúne a premios nobeles y referentes internacionales para celebrar sus 150 años

El director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo Escrig, y el presidente de Fundación Ibercaja, Amado Franco en la presentación del congreso por sus 150 años Cedida

El Congreso 'El mundo que viene' se celebrará el 18 y 19 de junio en el Palacio de Congresos de Zaragoza.

Fundación Ibercaja está de celebración al alcanzar ya los 150 años. Para conmemorar una cifra tan emblemática, desde la entidad ha querido reunir a personas referentes globalmente en un congreso con miras a construir y entender el futuro.

Bajo el título 'El mundo que viene' más de una veintena de líderes globales se darán cita el próximo 18 y 19 de junio en el Palacio de Congresos de Zaragoza, "en el corazón de Aragón".

"La Fundación se creó como una oportunidad única para proyectarnos hacia delante", ha subrayado Amado Franco, presidente de la Fundación Ibercaja. Una entidad que se fundó en 1867 con miras a "impulsar nuestro territorio".

Con estas bases que han cimentado la Fundación Ibercaja a lo largo de los años, desde la entidad social no quieren limitarse y de ahí nace este proyecto "para completar ese legado".

De esta forma, el congreso gira en torno a la construcción del futuro desde un punto de vista del diálogo para "anticipar los grandes desafíos y oportunidades que marcarán las próximas décadas".

Así, el objetivo claro de este congreso será "definir el presente analizando los retos futuros". Por ello, se va a contar con referentes globales que van desde dos Premios Nobel, médicos vanguardistas o políticos.

"Es una apuesta por convocar a la sociedad en su conjunto y, especialmente, a quienes, desde distintos ámbitos están llamados a contribuir a la construcción del mundo que viene", ha indicado el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo.

En este sentido, ha afirmado que la celebración de este aniversario no es sólo mirar atrás, sino "asumir la responsabilidad de seguir evolucionando y contribuir a la construcción de los próximos 150 años".

El congreso abordará cuestiones clave como el impacto de la tecnología y la inteligencia artificial, los cambios geopolíticos, el futuro de la economía y el empleo, el bienestar social o el papel de la educación en la construcción de las sociedades del mañana.

El encuentro propone un nuevo formato de conversación abierta, participativa e inmersiva, en la que no solo se compartirán ideas, sino que se fomentará una reflexión colectiva sobre el papel que deben desempeñar las instituciones, las empresas y la sociedad en la construcción del futuro.

Un cartel de primer nivel

El programa reúne a figuras de referencia mundial en distintos ámbitos del conocimiento, con presencia de premios Nobel, ex jefes de Estado y de Gobierno, responsables de instituciones internacionales, científicos vinculados a organizaciones como la NASA, así como destacadas personalidades del mundo empresarial, cultural y académico.

Así, entre los asistentes se cuenta con los Premio Nobel de la Paz de 2007 y 2011, Mohan Munasinghe y Tawakkol Karman, además del Premio Nobel de Economía Christóforos Pissarídis.

Del ámbito político e institucional abordarán la situación del presente y el futuro José Manuel Durao Barroso, ex primer ministro de Portugal y expresidente de la Comisión Europea; Felipe Calderón, expresidente de México; Josep Borrell, ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y; Un Chan Chung, ex primer ministro de Corea del Sur y presidente del Korea Institute for Shared Growth.

Mientras, en el foco sanitario estarán presentes Pedro Cavadas, cirujano reconstructivo; María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS y; Marian Rojas, psiquiatra.