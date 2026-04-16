‘The Wave’ 2026 baja el telón en Zaragoza superando todas las expectativas: "La ola es imparable cada año"

Después de tres días muy intensos en el Palacio de Congresos de Zaragoza, ‘The Wave’ 2026 ha bajado el telón superando todas las expectativas, con más de 20.000 inscritos y una gran afluencia en muchos de los actos, ponencias y escenarios programados.

Desde el Gobierno de Aragón se hace un balance “muy positivo”, confirmando que “la ola de ‘The Wave’ es imparable cada año”.

“A lo largo de estas tres ediciones han ido creciendo el número de empresas que se han adherido, el número de ponentes, los inscritos, los participantes... Si el objetivo es esa conexión permanente entre empresas, ecosistema, y todos y cada uno de los participantes lo hemos conseguido”, ha avanzado la vicepresidenta de Aragón en funciones, Mar Vaquero.

Una de las grandes novedades de esta edición ha estado, precisamente, en esta última jornada, dedicada a los jóvenes. Y es que han sido miles de adolescentes los que han desbordado los pasillos del Palacio de Congresos en una programación diseñada también para ellos, con influencers y creadores de contenido que han acaparado los focos.

“Han sido más de 20.000 inscritos y el número de participantes que ha habido supera las 24.000 personas. Eso denota que es un evento muy difícil de superar. Ni siquiera en los momentos de la Expo vimos este espacio tan lleno de gente y abierto a todos y cada uno de los espacios”, ha destacado Vaquero.

Ahora, desde el Gobierno de Aragón ya van a empezar a trabajar en ‘The Wave’ 2027, donde el objetivo será seguir convirtiendo a Zaragoza en el epicentro del debate de la revolución tecnológica basada en inteligencia artificial.