Microsoft sitúa a Aragón a la cabeza de la ola tecnológica: "No es distinto a lo que ocurre en EEUU o Reino Unido"

La de Amazon Web Services no es la única apuesta norteamericana en Aragón. Otro gigante como Microsoft también ha puesto sus ojos en la Comunidad y tiene planeada una inversión de 8.000 millones de euros en tres centros de datos en Zaragoza, Villamayor de Gállego y La Muela.

De hecho, España será el único país donde Microsoft tenga dos regiones de centros de datos, ya que la ubicada en Aragón se complementará con otra en Madrid que ya está operativa. El objetivo es iniciar las obras este mismo año.

“En ambas vamos a tener todos los servicios de Microsoft y de terceros. Serán tres zonas de disponibilidad que irán creciendo a medida que la demanda lo requiera. Esperamos este año iniciar las obras. Esto permite baja latencia, cumplir la normativa europea y tener los mejores servicios e innovaciones a menor coste”, ha subrayado Paco Salcedo, presidente de Microsoft España, en su intervención en ‘The Wave’.

No en vano, desde Microsoft no tienen duda de que este “cambio radical” en las infraestructuras tecnológicas es la única manera de llegar a las últimas innovaciones en inteligencia artificial.

“Es la primera vez que todos disponemos de esta tecnología desde el primer minuto. No hay que esperar 5 o 10 años a importar esta tecnología. Lo que está haciendo el Gobierno y los clientes no es distinto de lo que ocurre en Estados Unidos, Reino Unido y países que siempre iban por delante”, ha destacado Salcedo.

En total, Microsoft dispone de unos 400 centros de datos en todo el mundo, ubicadas en 70 regiones que ayudan a desplegar la inteligencia artificial y la modernización de las aplicaciones del gigante tecnológico.

“Lo que empezaron siendo asistentes que nos ayudan en el día a día, ahora tienen capacidad de razonamiento y automatización. Estamos en la ola de la IA agéntica. El interfaz ya no es una web, sino la IA, que yo en lenguaje natural le pida a una maquina lo que quiero hacer y lo haga. Y decirle lo que quiero conseguir para que la IA acceda a esas funcionalidades y dé un resultado”, ha aventurado Salcedo.

Pero, advierten desde Microsoft, el avance de la inteligencia artificial también obliga a las empresas, instituciones y administraciones a actuar a tiempo para evitar sus peligros y riesgos.

“España es el sexto país del mundo en uso de la IA. Más del 40% de las personas ya experimentan con la IA. Los españoles nos gusta cacharrear y probar cosas nuevas. Esto pone presión a las empresas y la administración para que den herramientas que preserven la confidencialidad y protejan sus datos. Debemos avanzar a la misma velocidad que los usuarios”, ha apuntado Salcedo.

El máximo responsable de Microsoft en España ha aprovechado su intervención en el congreso tecnológico 'The Wave' para avanzar detalles las próximas herramientas de IA de Microsoft, que llevarán todo el Office a una nueva dimensión.

"'Copilot Cowork llegará muy pronto en España. Va a combinar correo, todo el Office, el entorno de trabajo y el Teams, y se va a poner a trabajar en lo que yo le pida. Luego tendré que revisar lo que hace, hay que hacerlo siempre, pero es buena ayuda"