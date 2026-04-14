Amazon reivindica en ‘The Wave’ su inversión de 33.700 millones en Aragón: "Es la más grande jamás hecha en España"

Suzana Curic, máxima responsable de AWS en España y Portugal, en el congreso 'The Wave' de Zaragoza Gobierno de Aragón

Con récord de inscritos, la banda sonora de Interstellar y una alta expectación ha arrancado este martes la tercera edición de ‘The Wave’, el megacongreso tecnológico que quiere situar a Zaragoza y Aragón en el epicentro de la revolución que va a provocar la inteligencia artificial en el mundo actual.

Y en el centro de la transformación tecnológica de Aragón figura el nombre de Amazon Web Services. Con una inversión de 33.700 millones de euros repartida en Zaragoza, Huesca y Teruel, el gigante americano apunta a España para impulsar la transformación de la economía.

Porque, como ha defendido Suzana Curic, ‘Country Lead’ de AWS en España y Portugal, detrás de cada email, whatsapp y documento en la nube requiere de una infraestructura física que lo permita, y esos son los centros de datos.

“La infraestructura ya está aquí y el compromiso es más fuerte que nunca. En 2022 se abrieron las puertas y ahora hay una expansión de 33700 millones de euros. Es la mayor inversión jamás hecha en España. Esto no va de tecnología, sino del futuro de España”, ha destacado Curic.

Pero la IA no va a transformar la economía por sí sola, sino que, incide Curic, requiere de valentía para introducirla en la dinámica y el día a día de las empresas, organizaciones e instituciones.

“Los directores generales tenéis que ir unos pasos más allá. Hay que reimaginar cómo lo harías sin tener nada, solo la ultima tecnología, con un objetivo ambicioso, que más del 90% de los procesos clave sean operados por IA”, ha invitado la máxima responsable de AWS en la península al público asistente.

ACS: “Estamos en medio de una revolución”

Junto a Amazon, otra quincena de proyectos van a construirse en diversos puntos de Aragón en los próximos meses. Uno de ellos es el planteado por ACS, la constructora de Florentino Pérez, en La Puebla de Alfindén, en el entorno de Zaragoza, con una extensión de 25 hectáreas junto a la autovía A-2.

Desde ACS han defendido su apuesta por la construcción de centros de datos en España como uno de los países con mejores condiciones para albergar esta infraestructura. Y Aragón, en concreto, tiene potencial para equipararse a Irlanda, Virginia o París.

“Todas las conexiones de cables submarinos pasan por España, tenemos la energía potencial más barata, y una capacidad para atraer talento como pocos países. Hay países que tardarán 10 años en llegar a los niveles de fibra óptica que tenemos nosotros”, ha expuesto Juan Santamaría, consejero delegado de ACS.

Según han expuesto en el escenario principal de ‘The Wave’, esta apuesta de Aragón se extiende por todo el planeta, llamado a triplicar su capacidad tecnológica en centros de datos.

“La capacidad de centros de datos global está en torno a 130 gigas. En 2035 puede llegar a 300 gigas. Eso es una inversión de muchos trillones de euros en energía, conectividad y centros de datos. Para 2040, todas las empresas serán tecnológicas, hagan medicina, construcción, educación, o lo que sea, pero todas serán tecnológicas”, ha resaltado Santamaría.

“Mostrar el potencial tecnológico de Aragón”

Desde los primeros rayos de sol de la mañana, el Palacio de Congresos de Zaragoza ha vivido un río de público, directivos, ponentes, y asistentes, que se han adentrado en la ola tecnológica de Aragón por sus cinco escenarios simultáneos.

La vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, ha dado el pistoletazo de salida a tres intensos días en los que pasarán más de 18.000 personas por las instalaciones de la Expo de Zaragoza.

Y es que ‘The Wave’ llega en un tiempo absolutamente disruptivo a nivel tecnológico en todo el planeta, y Aragón quiere estar presente y liderar toda esa transformación, apelando al espíritu “trabajador, sacrificado y entregado” de los aragoneses.

“Cada momento en la historia tiene un pequeño paso, pero siempre encontramos un motivo para que ese primer paso nos permita dar lo mejor de nosotros mismos. Ese es el motivo para salir de la zona de confort y atrevernos a pensar en lo que no existe”, ha resaltado Vaquero.