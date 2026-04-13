Últimos preparativos para la tercera edición del congreso tecnológico 'The Wave': "Ya hay más de 15.000 inscritos"

El Palacio de Congresos de Zaragoza, ultimando el montaje de 'The Wave' E. E.

El Palacio de Congresos de Zaragoza ya cuenta las horas para acoger a las más de 15.000 personas que se han inscrito para participar en la tercera edición de ‘The Wave’. El gran congreso tecnológico de Aragón regresa con la intención de mostrar al mundo la revolución que está viviendo la Comunidad y las últimas novedades de un sector que se renueva a gran velocidad.

Durante tres días, Zaragoza será el centro neurálgico de toda la actualidad tecnológica, con ponentes y colaboradores llegados de múltiples puntos de Europa y de otros continentes.

La vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, y parte de su departamento han visitado este lunes los últimos preparativos para acoger este macroevento tecnológico, que apunta a superar las cifras de las anteriores ediciones.

“A fecha de hoy, tenemos ya más de 15.000 inscritos, lo que ya nos garantiza el gran interés y la expectación que despierta ‘The Wave’”, ha sostenido la vicepresidenta.

En estos tres días habrá más de 250 ponentes que van a detallar las últimas novedades del mundo tecnológico, desde los centros de datos hasta ciberseguridad e inteligencia artificial.

“Gran parte de los trabajos y de los proyectos que se empiezan a aflorar en ‘The Wave’ tiene luego una proyección a lo largo de los siguientes meses. Es lo que pretendemos, que ‘The Wave’ sea un referente e influyente para lo que va a ser la tecnología en los próximos meses”, ha destacado Vaquero.

Además, el objetivo con este congreso es que no sea solo un punto de encuentro de empresas, sino que los jóvenes también se adentren en la ola tecnológica.

“La mayor participación se concentra entre los 25 y los 40 años. Es un evento que sirve para conectar empresas, personas y tecnología. Esa va a ser la principal misión que tiene ‘The Wave’ este año y de aquí a los siguientes”, ha apuntado Vaquero.

The Wave 2026 se estructurará en cinco grandes espacios diseñados para ofrecer una experiencia inmersiva y altamente especializada, desde los grandes retos estratégicos, el networking de alto nivel, un área expositiva y un escenario exterior.

Las jornadas del 14 y 15 de abril estarán centradas en el ámbito empresarial, con la participación de compañías líderes que están impulsando la transformación digital y tecnológica tanto en España como a nivel internacional.

Además, The Wave pondrá el foco en uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo: la creación y el desarrollo deltalento, desde la formación inicial hasta la recualificación profesional, promoviendo la preparación de la sociedad para los empleos del futuro.

La última jornada, el 16 de abril, abrirá sus puertas a toda la ciudadanía, acercando el emprendimiento y la tecnología a nuevos públicos mediante talleres, casos de éxito y experiencias diseñadas para inspirar a la próxima generación de innovadores.