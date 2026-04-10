Novedades en la aplicación 'Volveremos': los usuarios podrán compartir su saldo con familiares o amigos

El programa ‘Volveremos’ ya está preparando importantes novedades en su aplicación para facilitar las transacciones y seguir siendo un referente en el apoyo al pequeño comercio de la ciudad y de toda la Comunidad. El pasado año, solo en Zaragoza hubo casi 1 millón de ventas, que movieron cerca de 100 millones de euros.

La principal novedad es la implantación de un “monedero familiar”, con el que los usuarios podrán compartir el dinero que acumulen con familiares y allegados, con el objetivo de que no se quede ni un euro sin utilizar.

El año pasado, se quedaron sin consumir unos 200.000 euros que estaban en los monederos, pero que no se utilizaron, bien por olvido o porque se habían alcanzado todos los límites. Ello se traduce en unos 600.000 euros en ventas que se dejaron de hacer.

Igualmente, también se integrará con el programa ‘Veryfactu’, un sistema de facturación impulsado por la Agencia Tributaria que permite a las empresas y autónomos enviar sus registros de facturación automáticamente a Hacienda en tiempo real.

Ahora, los comerciantes deben introducir la cifra de la venta a mano y hacer una fotografía al ticket de compra. Con esta novedad, que es voluntaria, será suficiente con que escaneen el QR en el que se recoge esa misma información.

“Queremos aprovechar esta tecnología para leer el QR y obtener la información en la transacción. No hay información adicional, sino que hacemos que la transacción sea más rápida y no haya errores. Es agilizar y evitar errores”, explican los responsables de la empresa tecnológica Hiberus, promotores de la aplicación.

Igualmente, ahora que se están promoviendo los ‘TPV Android’, no será necesario que los comerciantes tengan la aplicación en un dispositivo por separado, sino que podrán descargarla en el propio TPV, si reúne las condiciones técnicas para ello.

Por otro lado, también se busca optimizar las relaciones entre los comercios y las instituciones, facilitando la transmisión de información en tiempo real.

Para este 2026, el Ayuntamiento de Zaragoza tiene presupuestados 4,5 millones de euros y el Gobierno de Aragón -con las cuentas prorrogadas- espera destinar 5 millones, mismas cantidades que el año pasado.

Lo que todavía no se ha desvelado es la fecha para la siguiente campaña del año. Desde el Ayuntamiento explican que los servicios de intervención están ultimando las revisiones de todas las transacciones del pasado año, que hay que comprobar una a una. Para 2027 pretenden que se inicie antes con las novedades introducidas.

No obstante, para los próximos meses también está previsto que se promuevan más campañas segmentadas, es decir, destinadas a un único sector, como el enfocado en el mueble, o en zonas afectadas por obras.

“Debemos trabajar para conseguir eficiencia y rapidez. Son miles de transacciones a la vez, muchos comercios son autoempleos de una sola persona y unos segundos les dan la vida, porque nadie queremos esperar ni hacer filas”, ha incidido el consejero de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Gimeno.

En la expansión por el resto de la Comunidad, los pueblos tienen hasta el próximo 14 de abril para adscribirse, y ampliar los 66 municipios en los que ya ha llegado Volveremos.

“Volveremos empezó siendo un programa de incentivos de consumo y ya es capaz de modificar hábitos. En 6 años, la población tiene una marca paraguas en la cabeza. Con Volveremos, todo el mundo sabe que va destinado a los comercios de Aragón y dedican parte de su compra en ellos. Lo hemos conseguido”, ha destacado la directora general de Comercio, Carmen Herrarte.