Los coches chinos cotizan al alza en Aragón con el doble de ventas en un año: "Los miedos se han ido disipando"

Aragón acelera al ritmo de una nueva revolución sobre ruedas. En los últimos meses, los concesionarios de la comunidad han visto cómo los vehículos de marcas chinas tomaban el protagonismo en los escaparates y en las calles, con unas ventas que prácticamente se han duplicado en enero y marzo respecto al año anterior.

Se trata de una tendencia que confirma que el gigante asiático ya no solo compite en precio, sino que conquista terreno con diseño, tecnología y una apuesta decidida por la movilidad eléctrica.

En concreto, entre enero y marzo se han vendido en Aragón 829 vehículos de marcas chinas, que ya suponen casi uno de cada cinco coches (18,5%) que se matriculan en la Comunidad.

El gran salto se comprueba al comparar con los mismos meses de 2025, en los que se vendieron 430 coches elaborados y diseñados por automovilísticas de China, y suponían uno de cada nueve (el 11,3%). Es decir, en un año, se matriculan el doble de vehículos y su peso casi se ha duplicado.

La marca que sigue dominando el mercado aragonés sigue siendo MG, con más de 200 vehículos matriculados en el primer trimestre del año, si bien su peso se ha reducido ligeramente. Entre enero y marzo de 2025, se habían vendido 228.

El resto de marcas confirman su aterrizaje en Aragón, disparando sus ventas en estos meses. EBRO (una joint venture entre la española EV Motors y el gigante chino Chery) y BYD han matriculado 165 y 147 coches cada una, casi seis veces más que el año pasado. Omoda también crece de forma importante, con 143 vehículos, más del doble que en 2025.

Otra de las marcas que ha empezado a ganar presencia en Aragón es Leapmotor. Esta marca, asociada estratégicamente con Stellantis, comenzará a ensamblar el B10 en Figueruelas en la segunda mitad del año, con una previsión de 40.000 coches al año, y después se fabricarán el B05, el A10 y el A05.

Mientras llegan esos modelos, Leapmotor ha ido incrementando su presencia en la Comunidad, con 28 vehículos en lo que va de año en Aragón, cuando entre enero y marzo de 2025 solo se vendieron 3.

En todo el 2025, se matricularon en Aragón casi 3.000 vehículos diseñados por marcas chinas, el 17% del total, y duplicando las cifras de 2024, cuando no hubo ni 1.400 ventas. De seguir la tendencia, todo apunta a que en 2026 volverán a batir su propio récord.

¿Qué atrae de los vehículos chinos?

Ante este gran auge de las ventas, toca preguntarse qué lleva a los ciudadanos a decantarse por estos modelos, y la respuesta es directa: un precio más competitivo que los fabricados en Europa, pese a contar con aranceles desde finales de 2024, unido a la última tecnología.

“Es una opción muy buena, ya que ofrece tecnología premium a precios muy razonables. China está a la vanguardia tecnológica, va dos pasos por delante. Un eléctrico de alta autonomía no tiene por qué valer 45.000 euros”, expone Josechu Fernández, jefe de ventas del concesionario Ebromotor, dedicado a los automóviles MG.

Así, lejos de la creencia popular de que algo ‘chino’ es de bajo valor, los vendedores destacan que las dudas de los clientes se disipan cuando ven y conocen ‘in situ’ estos vehículos.

“El cliente español es muy avispado, listo y pragmático. Los miedos se han ido disipando y los prejuicios que podíamos tener han desaparecido. Ya son 100.000 coches de MG los que circulan en España, y en el último año y medio han entrado varias marcas más”, añade Fernández.

Para impulsar la descarbonización y la venta de vehículos eléctricos, el Gobierno de España lanzó el Plan Auto+ 2026 que sustituye al Moves III, con ayudas directas de hasta 4.500 euros para turismos.