La patronal pide más rebajas de impuestos por la Guerra en Irán: “Las nóminas no se pagan con sueños de futuro"

CEOE Aragón considera que las medidas adoptadas por el Gobierno de España para paliar los efectos de la Guerra de Irán son “insuficientes” y que no tienen el “nivel y la intensidad” de la gravedad del conflicto.

Desde la patronal aragonesa dicen sentirse ya “acostumbrados” a que sean las empresas las que “encajemos el golpe, resistamos y lo saquemos adelante con resiliencia”.

Según la organización de empresarios, el conflicto en Oriente Medio va a provocar un “impacto importante”, sobre todo, en las materias primas, combustibles, el bloqueo de las cadenas logísticas y, en consecuencia, en la inflación.

Así lo ha trasladado el presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier, tras una jornada con empresarios con la que han tratado las perspectivas y previsiones para este año.

“Aquellas previsiones de las que hablábamos hace dos semanas, hoy se han trasladado a una realidad a nuestras empresas. Nuestras empresas no pueden absorber estos impactos, se ven obligadas a trasladarlos a la cadena de valor y, consecuentemente, esperamos un efecto de inflación que ya se está notando”, ha apuntado Tesier.

En concreto, desde CEOE exigen una rebaja aún mayor de los impuestos relacionados con el combustible, tildando de “tibia” la reducción del 10% aprobada por el Gobierno de España.

“Si el combustible, me da igual si es diésel o gasolina, cuesta 1 euro, estamos pagando de impuestos 50 céntimos. Si se incrementa por efecto de la tensión bélica ese precio y sube a 2 euros, el impuesto sube a 1 euro. El Gobierno en estos momentos está ingresando en ese impuesto una cantidad convenientemente muy alta respecto al pasado”, ha incidido Tesier.

Por ello, la patronal pide “mayor contundencia” en las medidas a adoptar para paliar los efectos de una posible crisis.

“Claro que evidentemente todos esperamos que haya una paz mundial, pero desgraciadamente nuestras empresas viven de realidades. Nosotros tenemos que pagar nuestras nóminas con realidades. No las podemos pagar ni las podemos asumir con sueños de futuro de un mundo teórico ideal”, ha señalado.

Entre estas mayores medidas, Tesier reclama que se favorezcan actuaciones que ya se adoptaron en anteriores crisis, como el fomento de los ERTE de fuerza mayor en los sectores con mayores impactos, como el logístico o el transporte.

Medidas del Gobierno de Aragón

Ante estas posibles consecuencias, el Gobierno aragonés ya adoptó una serie de medidas, dentro de sus competencias, para ayudar al tejido empresarial.

Así, se va a flexibilizar los requisitos y condiciones para el aplazamiento y fraccionamiento de las deudas tributarias que las empresas afectadas negativamente por la guerra en Oriente Medio pudieran tener con la hacienda aragonesa. Está enfocado principalmente a los impuestos de Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados y a los medioambientales, pero se aplicará para cualquier deuda tributaria, por impuesto o tasas.

“Debemos ser conscientes de que la capacidad del Gobierno de Aragón en este contexto de crisis geopolítica y de conflicto quedan limitadas. Al Gobierno de España también le hemos instado que pongan en marcha medidas, no solamente para las empresas, sino también para las familias”, ha puntualizado.

Perspectivas para Aragón

Tesier ha realizado estas declaraciones tras la presentación de un informe de KPMG sobre las perspectivas de la empresas aragonesas para este 2026, en el que ratifica el momento de la economía regional, si bien fue realizado antes del estallido de la Guerra en Irán.

Según este informe, las empresas están respondiendo al actual contexto geopolítico con prudencia, pero también con ajustes concretos. La mitad de las compañías ya han modificado su estrategia o prevé hacerlo por el escenario internacional, y una cuarta parte sigue analizando la evolución del contexto antes de tomar decisiones.

“El tejido aragonés no ha sido reactivo, sino proactivo y no ha esperado a que acabe el conflicto, sino que ha decidido tomar las riendas y avanzar ya de forma decidida de cara al futuro”, ha explicado Samuel Lamola, representante de KPMG España.

Así, y pese al contexto actual, Aragón afronta 2026 con una posición sólida. El 88% de las empresas valora la situación económica de la Comunidad como buena o excelente, mientras que el 43% otorga esa valoración a la economía nacional.