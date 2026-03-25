Azcón da el aval del Gobierno de Aragón a la macroexpansión de Amazon Web Services: "Es su mayor proyecto fuera de EEUU"

Amazon Web Services ya tiene el aval del Gobierno de Aragón para su segunda gran ampliación en la Comunidad. El Ejecutivo autonómico ha declarado el proyecto como inversión de interés general, lo que les permite acelerar los plazos administrativos de un plan que prevé generar casi 30.000 empleos directos, indirectos e inducidos.

En total, el gigante tecnológico va a invertir 33.700 millones de euros en la próxima década en su gran campus en Aragón. Con este paso, Amazon inicia la tramitación para sus nuevos centros de datos en San Mateo de Gállego (Zaragoza) y La Puebla de Híjar (Teruel), que se suma a los que ya tiene en Zaragoza, Villanueva de Gállego, El Burgo de Ebro y Huesca.

Será, precisamente, la primera gran inversión milimillonaria de estas características que llega a la provincia de Teruel, en un terreno de 328 hectáreas que también incluirá a la localidad de Azaida. Mientras, en San Mateo de Gállego se instalará en una parcela de casi 300 hectáreas que ya está parcialmente urbanizado.

A estos centros de datos se sumará una nueva fábrica de servidores, que significará la creación de 1.800 puestos de trabajo directos cuando entre en funcionamiento. Su ubicación todavía no ha sido desvelada.

Para Amazon Web Services, este proyecto supone "pasar a la mayoría de edad" en Aragón y en España, con una cifra de inversión que "no tiene comparación a nivel europeo y global", como ha reseñado el responsable de Relaciones Institucionales de AWS, David Blázquez, que no ha escondido su deseo de contar con una autovía que llegue al centro de La Puebla de Híjar.

Los planes de AWS pasan por llevar a cabo la construcción de las naves de datos, infraestructuras y edificaciones entre 2027 y 2031, y prolongar el resto de los edificios hasta 2036, si bien desde la compañía ya avisan de que no tardarán una década en empezar a operar.

"Nosotros empezamos a construir por fases. Vamos haciendo que opere cada fase respondiendo a la demanda. No construimos dos edificios enteros, lo llenamos de servidores y damos al boton de comenzar, sino que cada fase empieza a operar ucando está lista. No nos podemos permitir 10 años para empezar a operar", ha resumido Blázquez.

Respecto al empleo, AWS calcula que su Región AWS llegará a generar 4.200 empleos directos en Aragón entre la construcción y la fase de operación, aunque no han querido concretar el número de trabajadores cuando los centros se pongan en funcionamiento. Además, creará otros 9.200 indirectos y 13.400 inducidos.

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