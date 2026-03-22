Los camioneros, ahogados por la subida de los combustibles: "Son 2.000 euros más al mes, nos va a llevar a la ruina"

En plena escalada de la Guerra de Irán, los precios de los combustibles han vuelto a sacudir la economía global, con especial impacto en el sector del transporte. El temor a una crisis energética y las interrupciones en las exportaciones de crudo del Golfo Pérsico han disparado el coste del gasóleo y la gasolina, poniendo contra las cuerdas a miles de transportistas.

Ante ello, las asociaciones del sector alertan de una posible paralización si la situación no se estabiliza en las próximas semanas, llegando a “momentos dramáticos”.

Según los datos, cada tráiler está asumiendo un coste extra de 2.000 euros al mes por el combustible, algo “inasumible” para los transportistas.

“Actualmente, se consume alrededor de 6.000 euros y la subida es de casi un 40%. El combustible suele ser el 40% de la facturación y, si a eso le sumamos este incremento, es una barbaridad”, ha expuesto el presidente de Tradime, José Antonio Moliner.

Tal y como cuentan desde Tradime, hay camioneros que ya han parado su vehículo, y la continuidad de la flota dependerá de lo que cada uno sea capaz de aguantar.

“Trabajar por debajo de costos, aparte de no estar permitido, nos va a provocar la ruina. Es sentido común. Si estás trabajando y perdiendo dinero, lo que tienes que hacer es parar. Uno podrá aguantar un mes o 15 días, pero será imposible continuar”, señala Moliner.

Como primer paso, Pedro Sánchez anunció este viernes una batería de medidas para paliar estas consecuencias económicas. El Gobierno bajará el IVA de los carburantes (la gasolina y el diésel) y bonificará el combustible de transportistas y agricultores con 20 céntimos por litro.

Ante ello, desde las asociaciones nacionales, de la que Tradime forma parte, se mantuvo una reunión con el ministro de Transportes, Óscar Puente. En ella le exigieron una lista de medidas, como el descuento de 25 céntimos en el impuesto de hidrocarburos y 1.500 euros de compensación por las pérdidas que llevan sufriendo estos días.

Además, quieren subir del 30 al 40% las cláusulas de indexación de combustible, unos mecanismos contractuales en transporte y logística que ajustan automáticamente el precio final del servicio basándose en las variaciones del coste de la gasolina. Protegen a los transportistas de las fluctuaciones bruscas de precios.

Igualmente, los transportistas reclaman que la Comisión Nacional de la Competencia abra una investigación por la escalada de los precios.

“Han subido desde el minuto 1 de la guerra. Con lo de Ucrania, fueron 4 meses de subida de forma escalonada. Aquí no. Se ha oído el primer disparo y ha empezado a subir como un cohete”, sostiene Moliner.

Todo ello se suma a los problemas estructurales que viene arrastrando el sector desde hace años, como la falta de relevo generacional, los robos o el alto coste que tiene empezar a trabajar.

“Debería haber un mecanismo para que Europa y el Gobierno de España sean más rápidos en la tramitación de las ayudas. Llevamos casi un mes con la guerra y todavía no han salido las ayudas, y habrá que ver cuándo se aprueban”, incide Moliner.