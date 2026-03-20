Aragón indemniza a los ganaderos afectados por la dermatosis nodular contagiosa: hasta 4.200 euros por vaca

El departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación se ha reunido con los ganaderos afectados por los dos focos detectados de Dermatosis Nodular Contagiosa en Borrastre (Fiscal).

Allí les ha explicado la orden que se firmará la próxima semana, por la que se establecen los baremos de indemnización por el sacrificio obligatorio de ganado bovino afectado.

En la reunión han estado presente el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación en funciones, Javier Rincón, junto a la directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza, el alcalde de Fiscal, Manuel Larrosa y el director provincial de Huesca, Emilio Betrán.

Allí les ha explicado el plan y ha subrayado que esta orden supone un paso clave para aportar certidumbre al sector ganadero y dar una respuesta integral ante una situación sanitaria excepcional.

"Actuamos con rapidez y responsabilidad, primero en atajar el foco, ampliar la zona de vacunación para eliminar la posible transmisión de la enfermedad, y, por supuesto, ahora para proteger a nuestros ganaderos, garantizando indemnizaciones justas y rápidas", ha insistido el consejero en funciones.

Baremos de indemnización

La norma fija un sistema detallado de compensaciones que tiene en cuenta el tipo de animal, su edad, su orientación productiva y su valor genético.

Entre los principales baremos destacan hasta 2.970 euros por vaca de leche en primera lactación y hasta 4.200 euros por animal en vacuno de carne. Además de hasta 1.201 euros por ternero de engorde, además de otros costes asociados como también incrementos de hasta 1.721 en explotaciones de Alto Valor Genético

Por otra parte, el departamento establecerá una compensación por los terneros que, previsiblemente, hubieran nacido durante un año de las vacas sacrificadas. Para el cálculo de dicha compensación se aplicará la media de animales nacidos durante los últimos cinco años en la explotación.

El departamento aragonés incluirá también entre las indemnizaciones los gastos correspondientes a paja, heno, pienso y alimentos de los animales que correspondan a cada explotación.

Por otra parte, Agricultura, Ganadería y Alimentación también asume los gastos de retirada, transporte y destrucción de cadáveres, los gastos de limpieza y desinfección de las explotaciones, los gastos de retirada y destrucción de paja, heno, pienso y alimentos.

"Estamos ante una enfermedad muy seria, cuya extensión puede poner en peligro una parte importante de la cabaña bovina de Aragón", ha destacado Rincón.

A lo que ha añadido: "No sólo compensamos el valor de los animales, sino que cubrimos todos los costes necesarios para que las explotaciones puedan recuperar su actividad con las máximas garantías lo antes posible".

Asimismo, ha advertido de la importancia de actuar con responsabilidad ante esta patología animal: "Es fundamental actuar con prudencia, extremando todas las medidas de bioseguridad que es necesario adoptar y contar con la máxima colaboración del sector".