CEOE Aragón aborda en una jornada los retos empresariales que marcarán el futuro económico de la comunidad

CEOE Aragón ha celebrado esta mañana en el Espacio Xplora de Ibercaja la jornada ‘Visiones del Aragón empresarial’, impulsada junto a GFT y con la colaboración de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN. Aquí se han analizado los retos a los que se enfrentará el tejido empresarial aragonés en los próximos diez años en un contexto marcado por la innovación, la digitalización y la transformación tecnológica.

El encuentro, dirigido a empresarios y directivos, ha puesto el foco en cómo reforzar la competitividad, aprovechar las oportunidades de inversión y construir una visión compartida sobre el futuro económico de Aragón.

María Teresa Fernández, directora de Banca Empresas de Ibercaja, junto a José Ángel Subirá, vicepresidente de CEOE se han encargado de dar la bienvenida a los asistentes recordando la importancia de celebrar una jornada como esta en un momento en el que Inteligencia Artificial ha entrado en nuestras vidas.

A continuación, el CEO y editor de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, Antonio Ortego ha defendido la necesidad de que las empresas cuenten mejor lo que hacen, no solo a sus clientes, sino también a proveedores, a su entorno y al talento al que desean atraer.

Por su parte, Ortego ha destacado que la cabecera nació en la comunidad “para explicar lo que sucede en Aragón al resto de españoles”. En este sentido, ha explicado la necesidad de construir un relato empresarial del territorio.

Antonio Ortego durante su intervención. E.E.

Luego, ha tenido lugar una mesa redonda en la que han participado Isabel Guedea, directora y socia fundadora de ENDEF, Alba García, directora corporativa de I+D+I de Grupo Empresarial Costa, Inés Villa, directora general del cluster de aeronáutica, aeroespacial y defensa de Aragón, Tomás Toribio, CEO de OPERON, moderados por Fernando Valderrey, director Sector Público y Defensa de GFT Technologies.

Se ha abordado el papel de la IA, la calidad de las infraestructuras, la necesidad de reducir la burocracia y la relevancia de tejer alianzas entre empresas consolidadas y proyectos emergentes. Entre las ideas más repetidas, los ponentes han destacado que el verdadero valor diferencial reside en las personas y en el talento, que Aragón es una tierra “confiable y con potencial, pero que necesita más ritmo y agilidad para no perder oportunidades en un entorno global muy competitivo”.

La clausura ha corrido a cargo de Maite Blasco, directora ejecutiva de GFT, que ha recordado el 25 aniversario de la compañía en Zaragoza y su compromiso con el ecosistema empresarial aragonés.

Por ello, ha insistido en que la transformación tecnológica no va solo de herramientas, sino de visión, liderazgo, colaboración y valentía para tomar decisiones, y ha lanzado a los asistentes una pregunta a modo de hoja de ruta: cómo va a contribuir cada uno a contar Aragón y a fortalecer su tejido empresarial.