El atasco de la red de transporte de energía: nueve enchufes a la espera de concurso e inversiones que se retrasan

Aragón tiene capacidad “de sobra” para generar suficiente energía con la que satisfacer la altísima demanda de centros de datos y proyectos intensivos que se han anunciado en los últimos años. Solo en 2025 el consumo ya creció un 7%, y las previsiones avanzan que se multiplicará por 4 hasta 2030.

Pero, para poder cumplir con los planteamientos, se antoja necesario reforzar la capacidad de la red de transporte de energía y absorber toda esa demanda.

Así lo refleja un informe elaborado por la Cámara de Comercio, que desgrana la situación del sector energético y las infraestructuras necesarias para el transporte y la distribución de energía. Lo hace en un momento clave para la Comunidad, con múltiples proyectos en marcha llamados a transformar el futuro del territorio.

En concreto, Aragón cuenta con 54 nudos de la red de transporte, en los que actualmente no se dispone de capacidad disponible para nuevas conexiones. En 33 no hay acuerdo entre distribuidores para calcular la capacidad disponible, y en 21, directamente, no hay espacio.

Estos nudos son clave para el funcionamiento de la red de transporte de energía, ya que conectan las infraestructuras de transporte y las subestaciones, y su disponibilidad determina dónde pueden implantarse nuevos proyectos industriales o tecnológicos.

Además, de esas 54, hay nueve que directamente están reservados a concurso por su alta demanda, algunos de ellos situados en el entorno de Zaragoza como los de Peñaflor, Villanueva de Gállego y Ave Zaragoza.

De hecho, Amazon Web Services y Microsoft pelean por hacerse un hueco en el mismo nudo de conexión, el de Peñaflor 220. Otros, de menor envergadura, tienen garantizada la energía al haber pedido la conexión en otras subestaciones menos concurridas.

Según el estudio de la Cámara de Comercio, en estos nueve nudos reservados para concursos de acceso están en disputa 2,5 GW entre distintos proyectos.

Del mismo modo, en otros 30 nudos se han concedido consumos que alcanzan los 4 GW, pero únicamente se han conectado y puesto en funcionamiento poco más de 500 MW, quedando otros 3,5 GW con permiso pero sin materializarse.

La necesidad de inversiones

Ante ello, la necesidad de inversiones en la red eléctrica se asoma como la principal solución que satisfaga a todos los proyectos empresariales planteados.

En la planificación del Ministerio para la Transición Ecológica se contemplan inversiones para habilitar cerca de 15,2 GW de nuevos puntos de conexión, cuando la demanda potencial estimada hasta 2030 estaría en torno a 13,8 GW.

Sin embargo, el reto no es tanto la falta de capacidad futura, sino que estas planificaciones se lleven a cabo en los tiempos y plazos marcados. De esos 15,2 GW, casi 10 se corresponden a inversiones que ya estaban incluidas en la anterior planificación hasta 2024, y todavía no se han llevado a cabo.

“Tenemos más de 12,7 GW planificados adicionales, de los que hay casi 10 que vienen de la planificación anterior y se han tenido que meter en la nueva porque no fuimos capaces de adjudicarlos. Hay potencia adicional de sobras para atender nuevas peticiones, pero si vemos el ritmo de ejecución, queda en entredicho”, explica Óscar Barrero, socio responsable de PwC España y responsable del informe de la Cámara de Comercio.

Con estos datos sobre la mesa, los autores del informe son “optimistas” y ven una oportunidad “real” si se materializan los proyectos de demanda de energía, pero siempre y cuando se resuelvan los “cuellos de botella”. Creen que sería necesario priorizar los proyectos más maduros.

De hecho, desde el Gobierno aragonés ya presentaron alegaciones al considerar que la propuesta del Ministerio es "decepcionante, insuficiente y tardía", y amenaza con "cortar las alas" del crecimiento de la Comunidad.

Según el Gobierno de Azcón, una decena de proyectos electrointensivos están en riesgo y no se podrían llevar a cabo si no se acometen las inversiones necesarias en la red energética. Cuatro serían iniciativas para producir hidrógeno y seis corresponden a centros de datos.