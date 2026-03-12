Zaragoza Logistic Center lidera la capacitación laboral ante la movilidad conectada y automatizada en Europa

El encuentro ha reunido en la sede de Zaragoza Logistic Center (ZLC) en la capital aragonesa a representantes de instituciones académicas, centros de investigación, organizaciones sectoriales y socios industriales de distintos países europeos que forman parte del consorcio del proyecto.

La jornada ha combinado participación presencial e híbrida y ha servido para revisar el progreso de las diferentes líneas de trabajo del proyecto.

El proyecto ReSKilling, financiado por la Comisión Europea a través del programa Horizonte Europa, tiene como objetivo impulsar un enfoque estratégico que permita preparar a la fuerza laboral y a las empresas del sector de la movilidad, tanto de pasajeros como de mercancías, para afrontar los cambios derivados del despliegue de la movilidad cooperativa, conectada y automatizada (CCAM).

Al mismo tiempo, la iniciativa busca que los distintos actores del sector participen activamente en la evolución y mejora del ecosistema de movilidad en Europa. Para ello, el proyecto desarrolla y valida un conjunto innovador de servicios, herramientas y metodologías orientadas a facilitar la adaptación del sector a estas nuevas tecnologías.

Entre sus principales líneas de trabajo se encuentra el análisis de los impactos socioeconómicos y laborales de la CCAM a lo largo de toda la cadena de valor, con el objetivo de ayudar a empresas y trabajadores a mitigar posibles efectos negativos y aprovechar las oportunidades asociadas a la transformación tecnológica del transporte.

Asimismo, ReSKilling promueve el desarrollo de nuevos modelos de negocio y mecanismos de formación y capacitación que permitan actualizar y adaptar las competencias profesionales necesarias en el sector.

Una de las charlas de la jornada. ZLC.

El proyecto se basa en principios de inclusividad, co-creación e innovación social, con especial atención a la replicabilidad y transferibilidad de sus resultados para facilitar su adopción en distintos contextos europeos.

En este marco, ZLC lidera dos áreas clave del proyecto. Por un lado, la identificación y análisis de las profesiones y perfiles laborales ligados a toda la cadena de valor de los servicios CCAM, incluyendo funciones emergentes y necesidades de cualificación asociadas a distintos niveles de automatización.

Por otro, el desarrollo de nuevos programas y esquemas de re- and upskilling, orientados a facilitar la transición laboral y la adaptación de los profesionales a los requerimientos tecnológicos, operativos y organizativos que introduce el despliegue de soluciones CCAM.

La agenda de trabajo ha incluido sesiones centradas en validar estos perfiles, contrastar las necesidades formativas con los actores del sector y avanzar en la definición de los currículos formativos, así como en la construcción de la hoja de ruta para la transición laboral y en las actividades de comunicación, diseminación y explotación de resultados del proyecto.

"La transformación tecnológica del transporte exige anticipar cómo evolucionarán las competencias profesionales y cómo podemos preparar a empresas y trabajadores para aprovechar las oportunidades que surgen. Proyectos europeos como ReSKilling permiten a ZLC aunar investigación y educación, e incorporar nuevas habilidades al currículum formativo del centro", señala Carolina Ciprés, Directora de Investigación de ZLC.

La participación de ZLC en ReSKilling refuerza su papel como centro de excelencia internacional en investigación y formación en logística y gestión de la cadena de suministro, contribuyendo al desarrollo de soluciones innovadoras que impulsen un sistema de transporte más sostenible, resiliente y competitivo en Europa.

Con sede en Zaragoza, ZLC es un instituto de investigación promovido por el Gobierno de Aragón en colaboración con el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y la Universidad de Zaragoza, y forma parte de la red global MIT Global SCALE.