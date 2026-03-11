EIGO cumple 10 años consolidando un modelo de crecimiento sostenible e innovación en el sector

EIGO, empresa constructora aragonesa, celebra este miércoles su décimo aniversario: una década marcada por el crecimiento sostenido, la innovación y una forma diferente de entender la construcción.

Desde su origen, la compañía ha apostado por un modelo basado en la inmologística, integrando el conocimiento técnico y la excelencia constructiva para ofrecer soluciones más eficientes, sostenibles y adaptadas a las necesidades del mercado.

Fundada en 2016, la compañía nació con el objetivo de aportar una visión más estratégica al sector, combinando capacidad técnica, conocimiento del mercado y una gestión orientada al cliente.

Este enfoque permitió a EIGO posicionarse desde sus inicios como un socio de confianza para promotores e inversores, participando en proyectos inmologísticos con un alto nivel de exigencia técnica y de gestión.

Durante estos diez años, EIGO ha desarrollado un crecimiento sostenible y progresivo, consolidando su presencia en el sector y ampliando sus capacidades a través de nuevas líneas de actividad que refuerzan su propuesta de valor.

Entre sus principales vectores de diversificación destacan:

EIGO Plus: á rea de negocio que nace de la necesidad de complementar los servicios de construcción de nuestros clientes, aportando un acompañamiento más específico y detallado para cubrir las necesidades finales de los proyectos: construcción industrial e inmologística para cliente final, rehabilitación de activos, adaptación a normativas, y desarrollo de oficinas y coworkings.

á EIGO High Tech: área de negocio enfocada en la industria digital y tecnológica, con los Data Center como exponente principal.

Este proceso de diversificación responde a una visión clara: anticiparse a las nuevas necesidades de nuestros clientes y a la tendencia del mercado, incorporando tecnología, eficiencia y nuevos modelos de gestión que permitan mejorar la calidad, los plazos y la sostenibilidad de los proyectos.

Cabe destacar el inicio del proceso de internacionalización de la compañía con su incursión en Portugal en un primer proyecto en Oporto de 56.000 m2. Una apuesta de futuro como tercer vector de crecimiento de la empresa.

Más allá de los resultados empresariales, en EIGO destacan que las personas han sido el verdadero motor del crecimiento de la compañía. La empresa ha construido una cultura basada en la confianza, la responsabilidad y el compromiso, fomentando equipos altamente implicados y orientados a la mejora continua.

Los valores que han guiado a la organización durante esta década —honestidad, excelencia técnica, cercanía con el cliente y vocación de largo plazo— forman hoy parte de la identidad de la empresa y de su forma de trabajar.

“Cumplir diez años es un hito importante, pero sobre todo es una oportunidad para reconocer el trabajo de todas las personas que han formado parte de este proyecto. Nuestro crecimiento solo ha sido posible gracias al talento, la dedicación y la confianza de nuestro equipo, clientes y colaboradores”, destaca Ricardo Martínez Jordán, director general de EIGO.

Con esta década como punto de partida, EIGO afronta el futuro con el objetivo de seguir impulsando la innovación en la construcción, consolidar sus líneas de especialización y continuar creciendo de forma responsable, manteniendo intacto el espíritu emprendedor con el que nació la compañía.