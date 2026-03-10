Ya está en vigor: este es el límite máximo para pagos con dinero en efectivo que permite Hacienda

Cada vez utilizamos menos dinero en metálico. No solo porque existen más opciones de pago que antes, que también, sino porque los organismos gubernamentales promueven el uso del dinero electrónico. Una opción más fácil de controlar y rastrear.

A partir del año que viene, en 2027, la Unión Europea (UE) se prepara para introducir un nuevo límite que regule los pagos en efectivo con la idea de controlar el blanqueo de capitales y el fraude fiscal. Así lo establece el Reglamento 2024/1624 de la UE.

Este será de 10.000 euros por operación. Una cifra notablemente superior a la que está en vigor hoy en día en España, cuyo límite es mucho más estricto.

Con la misma premisa, reducir el fraude fiscal, controlar los pagos ocultos y fomentar los medios de pago trazables, la Ley 11/2021 (del 9 de julio) posiciona a España como uno de los países más severos en esta materia.

La norma es simple: siempre que en la operación intervenga un empresario o profesional, el pago en efectivo no podrá ser superior a los 1.000 euros. Esto afecta desde los pagos en tiendas, supermercados, hoteles, hasta cualquier autónomo que emita una factura superior a esa cantidad.

A partir de los 1.000 euros, el pago deberá realizarse a través de medios bancarios.

La Agencia Tributaria también pone especial atención cuando el pagador es una persona que no reside en España, como por ejemplo un turista. En este caso, el límite a estos pagos asciende a los 10.000 euros por operación, coincidiendo con el umbral que la UE ha fijado como referencia máxima.

¿Qué pasa si incumplo estos límites?

"El incumplimiento de las limitaciones a los pagos en efectivo constituye una infracción administrativa grave", explican en la web de la Agencia Tributaria, señalando la responsabilidad solidaria del pagador y del receptor, pudiendo dirigir las consecuencias legales frente a ambos.

Estos pueden librarse de la multa siempre que, cualquiera de ambos, comunique esta operación en el plazo de 3 meses desde que se hubiera efectuado. Eso sí, deberá indicar el importe de la transacción y la identidad de la otra parte.

En lo relativo a la multa, esta será del 25% de la cantidad abonada en efectivo de forma indebida. Por ejemplo, si se han pagado en efectivo 5.000 euros, la multa será de 1.250 euros (el 25%).

El efectivo sigue más vivo que nunca, pero cada vez tiene más límites. Y con las nuevas normas sobre la mesa, conocer hasta dónde se puede pagar en metálico será clave si quieres evitar sustos con Hacienda.