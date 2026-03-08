Estados Unidos concentra más de la mitad de los 90.000 millones de euros prometidos en inversiones en Aragón

La confirmación de una nueva macroinversión de Amazon Web Services en Aragón ha dado un paso más en las relaciones que mantiene la Comunidad con Estados Unidos. Esta tierra se está convirtiendo en un gran foco de apuestas tecnológicas milmillonarias, y el país norteamericano es uno de los protagonistas de esta expansión, sobre todo, de centros de datos y proyectos tecnológicos.

En los últimos tres años, los proyectos empresariales que se han anunciado en Aragón rondan los 90.000 millones de euros, de los que más de la mitad provienen de empresas de Estados Unidos, sobre todo, de la propia Amazon y Microsoft, que abrieron el camino y situaron a esta Comunidad en el punto de mira de todo el planeta.

Ese peso se explica por la apuesta simultánea de gigantes tecnológicos y financieros norteamericanos por convertir el valle del Ebro en un nodo estratégico de la nube y de la gestión de datos en el sur de Europa.

La pieza central de este ciclo inversor lleva nombre y apellido: Amazon Web Services (AWS). La filial en la nube de Amazon anunció en 2024 una inversión de 15.700 millones de euros en Aragón a lo largo de la próxima década para ampliar su región de centros de datos, en lo que se describió como la mayor inversión tecnológica realizada en el sur de Europa y la mayor de la historia de la comunidad.

Y esta semana, la compañía confirmó que duplicará su apuesta con otros 18.000 millones adicionales en nuevas infraestructuras de datos en municipios como San Mateo de Gállego, La Puebla de Híjar y la ampliación del centro de Huesca, además de una fábrica para el ensamblaje y pruebas de servidores y otras instalaciones logísticas.

En conjunto, AWS prevé movilizar en Aragón unos 33.700 millones de euros y generar miles de empleos directos e indirectos, con cerca de 1.800 puestos ligados solo a la futura fábrica de servidores, en lo que el presidente aragonés, Jorge Azcón, ha calificado como “posiblemente la inversión más importante que una empresa realiza en una sola región de toda Europa”.

Microsoft y Blackstone consolidan el ‘hub’ de datos

El desembarco de AWS no llega solo. Microsoft oficializó en octubre de 2023 la apertura de tres centros de datos en Aragón, ubicados en La Muela, Villamayor de Gállego y la zona de Puerto Venecia en Zaragoza, con una inversión estimada de 10.000 millones de euros y la creación de unos 900 empleos. La multinacional estadounidense refuerza así su red europea de nube y consolidará a Zaragoza como enclave clave en su infraestructura digital.

A esa apuesta se suma el fondo Blackstone, que en octubre de 2024 anunció un macrocentro de datos en Calatorao con una inversión de 7.500 millones de euros y en torno a 1.400 puestos de trabajo.

Otras empresas de capital español y aragonés también han mostrado su intención de apostar por Aragón, como Azora, Box2Bit, Samca o Forestalia, que potencian el desarrollo tecnológico de esta Comunidad.

El boom de centros de datos y megainfraestructuras también ha despertado recelos relacionados con el consumo eléctrico, el impacto territorial y la necesidad de reforzar redes y formación para que la población local capture realmente el valor añadido.

En cualquier caso, con EEUU como principal origen del capital y gigantes como Amazon Web Services, Microsoft y Blackstone en primera línea, Aragón se ha colocado en tiempo récord en la geografía global de las grandes inversiones milmillonarias.